New Year 2026: धार्मिक नगरी में क्यों कैंसिल कर दिया गया सनी लियोन का DJ शो; आखिर पूरा माजरा क्या है?

Sunny Leone DJ Show Update: क्यों कैंसिल कर दिया गया सनी लियोन का DJ शो? फोटो सोर्स- फेसबुक (@Sunny Leone)
Sunny Leone DJ Show Update: मथुरा में न्यू ईयर के मौके पर शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में अभिनेत्री सनी लियोन (Sunny Leone) का प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। आयोजकों ने बताया कि ब्रज की धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं और संत समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया गया है।
दरअसल, सनी लियोन के कार्यक्रम को लेकर संतों और धार्मिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद आयोजन को निरस्त करने का फैसला लिया गया।
अभिनेत्री सनी लियोन का मथुरा स्थित निजी होटल में न्यू ईयर के अवसर पर 1 जनवरी को एक कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसके लिए आयोजकों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं। होटल के मालिक मितुल पाठक का कहना है कि भारत में सनी लियोन को एक कलाकार के रूप में जाना जाता है और वह DJ पर परफॉर्मेंस करती हैं ना कि किसी अन्य पहचान के तौर पर।
सनी लियोन के DJ परफॉर्मेंस कार्यक्रम में 300 दर्शकों को ही प्रवेश देने की योजना थी। इसके लिए टिकट व्यवस्था भी की गई थी। दर्शकों के लिए 4 अलग-अलग श्रेणियां तय की गई थीं, जिनमें हट, कबाना, हाई टेरेस सिटिंग और कपल स्टैंडिंग शामिल थीं।
होटल के मालिक मितुल पाठक ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यक्रम के लिए सभी प्रशासनिक और कानूनी मानकों का पालन किया जा रहा था, लेकिन सामाजिक और धार्मिक भावनाओं के सम्मान में इसे रद्द करने का निर्णय लिया गया। सनी लियोन का शो 1 जनवरी को रात 8 बजे से 12 बजे तक होना था।
इस कार्यक्रम की जानकारी सामने आते ही संत-महात्माओं और धर्माचार्यों में नाराजगी फैल गई। उन्होंने आयोजन को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्यक्रम रद्द कराने की मांग की। संतों का कहना था कि धर्मनगरी में इस तरह के कार्यक्रम के जरिए फूहड़ता और अश्लीलता परोसने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
मथुरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग