New Year 2026: धार्मिक नगरी में क्यों कैंसिल कर दिया गया सनी लियोन का DJ शो; आखिर पूरा माजरा क्या है?

अभिनेत्री सनी लियोन का मथुरा स्थित निजी होटल में न्यू ईयर के अवसर पर 1 जनवरी को एक कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसके लिए आयोजकों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं। होटल के मालिक मितुल पाठक का कहना है कि भारत में सनी लियोन को एक कलाकार के रूप में जाना जाता है और वह DJ पर परफॉर्मेंस करती हैं ना कि किसी अन्य पहचान के तौर पर।