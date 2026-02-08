Swatantra Dev Singh vs Brijbhushan Rajput: पिता बोले- बेटे ने गलती की तो पैरों पर गिरकर मांगेगा माफी

Brijbhushan Rajput father said MLA will apologize: महोबा के चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने और बंधक बनाए जाने के बाद चर्चा में है। संगठन ने चरखारी विधायक को नोटिस देकर जवाब मांगा है। अब इस मामले में विधायक के पिता की भी एंट्री हो गई है। पूर्व सांसद गंगा चरण ने कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी। मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की मंशा नहीं थी, कुछ और बोलना चाहते थे, बोल कुछ और गए। पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।