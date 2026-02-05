योगी को बनाएंगे बंघक! कौन है BJP विधायक बृजभूषण राजपूत, जिसने सीएम को लेकर कही यह बात

Mahoba BJP MLA Brijbhushan Rajput News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भाजपा के चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है उनका एक बयान और कुछ ऐसे कदम, जिन पर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस हो रही है। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी बात कही है।