30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महोबा

स्वतंत्र देव सिंह को बनाया बंधक! काफिला रोकने पर मचा हंगामा, विधायक बृजभूषण राजपूत और सुरक्षा कर्मियों में झड़प

महोबा में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत और 100 ग्राम प्रधानों ने रोका। जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की खराब हालत के कारण विरोध हुआ।

2 min read
Google source verification

महोबा

image

Anuj Singh

Jan 30, 2026

मंत्री के काफिले को MLA और 100 ग्राम प्रधानों ने रोका

मंत्री के काफिले को MLA और 100 ग्राम प्रधानों ने रोका

UP Breaking News Minister Swatantra Dev Singh: महोबा जिले में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर रोक दिया। यह घटना तब हुई जब मंत्री युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौट रहे थे। विधायक और उनके समर्थकों ने सड़कों की खराब हालत को लेकर विरोध जताया।

जल जीवन मिशन की वजह से सड़कें बदहाल

विरोध का मुख्य कारण जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कें हैं। इस योजना के दौरान पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को खोदा गया था, लेकिन बाद में उन्हें ठीक नहीं किया गया। इससे ग्रामीणों को बहुत परेशानी हो रही है। सड़कें टूटी-फूटी हो गई हैं और आने-जाने में मुश्किल हो रही है। विधायक बृजभूषण राजपूत ने इस समस्या को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों में झड़प

जब विधायक और ग्राम प्रधानों ने मंत्री के काफिले का रास्ता रोका, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मंत्री के समर्थक कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मी आगे बढ़ना चाहते थे, जबकि विरोध करने वाले पीछे नहीं हटे। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और हाथापाई भी हो गई। सीओ सदर और कोतवाल को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर स्थिति को संभाला।

मंत्री और विधायक के बीच विवाद

विधायक का कहना है कि क्षेत्र की जनता की परेशानियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मंत्री से मांग की कि सड़कों की मरम्मत जल्द कराई जाए। दूसरी तरफ मंत्री के पक्ष में कहा गया कि वे कार्यक्रम में व्यस्त थे और रास्ता रोकना गलत था।

स्थानीय लोगों की परेशानी

ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन अच्छी योजना है, लेकिन सड़कों को ठीक न करने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। स्कूल, बाजार और अस्पताल जाने में दिक्कत हो रही है। इस घटना के बाद प्रशासन ने सड़कों की मरम्मत पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 04:48 pm

Published on:

30 Jan 2026 04:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahoba / स्वतंत्र देव सिंह को बनाया बंधक! काफिला रोकने पर मचा हंगामा, विधायक बृजभूषण राजपूत और सुरक्षा कर्मियों में झड़प
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

महोबा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महोबा जेल में बवाल : ठंड में कैदी पर डाला पानी, चबा डाला गाल… मांस लटक गया, लगे कई टांके

महोबा

6 महीने पहले हुआ प्यार, बंद कमरे में मामी-भांजे ने किया गलत काम, इलाके में मची सनसनी

महोबा में मामी-भांजे के रिश्ते ने पार की सारी हदें
महोबा

बाप और बेटी को किया कैद, बेटी नग्न और पिता की भूख से मौत; एक नौकर ने दिया दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम

Girl found naked
राष्ट्रीय

डरावनी घटना: 5 सालों तक पिता और बेटी को बनाकर रखा बंधक; टॉर्चर किया….हैवान बने नौकर पति-पत्नी!

retired railway employee and his daughter held hostage tortured by servant couple for 5 years mahoba
महोबा

इस प्यार को क्या नाम दें? सहेली से हुआ प्यार, तो हेमा बनी हेमंत, ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत

दो लड़कियों ने रचाई शादी
महोबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.