स्वतंत्र देव सिंह को बनाया बंधक! काफिला रोकने पर मचा हंगामा, विधायक बृजभूषण राजपूत और सुरक्षा कर्मियों में झड़प

विरोध का मुख्य कारण जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कें हैं। इस योजना के दौरान पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को खोदा गया था, लेकिन बाद में उन्हें ठीक नहीं किया गया। इससे ग्रामीणों को बहुत परेशानी हो रही है। सड़कें टूटी-फूटी हो गई हैं और आने-जाने में मुश्किल हो रही है। विधायक बृजभूषण राजपूत ने इस समस्या को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।