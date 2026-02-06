मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रकरण में BJP विधायक पर कार्रवाई, प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब

घटना के कुछ दिन बाद 3 फरवरी को विधायक बृजभूषण राजपूत ने एक बैठक में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी रोका जा सकता है। और बंधक बनाना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। इसी बयान के बाद पार्टी ने सख्त रुख अपनाते हुए विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। फिलहाल पूरे मामले पर भाजपा संगठन और विधायक, दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और सियासी सरगर्मी बनी हुई है।