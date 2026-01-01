अखिलेश यादव का हमला: भाजपा की सत्ता पटरी से उतरी, मंत्री-विधायक टकराव पर ‘बंधक’ वाला आरोप

Akhilesh Yadav Attack BJP Mahoba: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महोबा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत के बीच हुए टकराव को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने इस घटनाक्रम को भाजपा सरकार की “आपसी टकराहट” करार देते हुए कहा कि यह मामला सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में यही हाल है।