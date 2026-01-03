महोबा जेल में बवाल : ठंड में कैदी पर डाला पानी, चबा डाला गाल… मांस लटक गया, लगे कई टांके

उत्तर प्रदेश के महोबा जिला जेल में कड़ाके की ठंड के बीच नहाने को लेकर दो कैदियों के बीच झड़प इतनी विकराल हो गई कि एक ने दूसरे के गाल को दांतों से चबा लिया। घायल कैदी के गाल से मांस कटकर लटक गया, जिससे खून बहने लगा। घटना के बाद जेल में हड़कंप मच गया और घायल को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके गाल पर 4 टांके लगाए। डॉक्टरों के अनुसार, घायल की हालत अब स्थिर है।