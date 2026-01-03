महोबा जेल में बवाल : ठंड में कैदी पर डाला पानी, चबा डाला गाल… मांस लटक गया, लगे कई टांके

महोबा जेल में भिड़े दो कैदी, PC- Patrika
उत्तर प्रदेश के महोबा जिला जेल में कड़ाके की ठंड के बीच नहाने को लेकर दो कैदियों के बीच झड़प इतनी विकराल हो गई कि एक ने दूसरे के गाल को दांतों से चबा लिया। घायल कैदी के गाल से मांस कटकर लटक गया, जिससे खून बहने लगा। घटना के बाद जेल में हड़कंप मच गया और घायल को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके गाल पर 4 टांके लगाए। डॉक्टरों के अनुसार, घायल की हालत अब स्थिर है।
जेल में बंद कमलेश (गैंगस्टर एक्ट और चोरी के मामलों में 2021 से बंद) और हरिओम तिवारी (सिरसी खुर्द निवासी, धारा 307 व 308 के आरोप में 2023 से बंद) एक ही बैरक (बैरक नंबर-6) में रहते हैं। शनिवार सुबह करीब 10 बजे कैदियों की नहाने की लाइन लगी थी। इसी दौरान हरिओम तिवारी ने कमलेश पर ठंडे पानी के छींटे डाल दिए।
भीषण ठंड में अचानक पानी पड़ने से कमलेश भड़क गया और उसने विरोध किया। बात तीखी बहस में बदल गई, जो देखते-देखते मारपीट में तब्दील हो गई। गुस्से में हरिओम ने कमलेश के गाल को दांतों से काट लिया। गाल से मांस कटकर लटक गया और खून बहने लगा। कमलेश जोर-जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों को अलग किया। घायल कमलेश को जेल एंबुलेंस से जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया।
जेलर पीके मिश्र ने बताया, 'पानी के छींटे पड़ने पर दोनों कैदियों में विवाद हो गया। जेल में एक ही बाथरूम होने की वजह से अक्सर छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं। दोनों बैरक नंबर-6 में रहते हैं। घटना की जांच की जा रही है।'
