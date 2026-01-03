3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महोबा

महोबा जेल में बवाल : ठंड में कैदी पर डाला पानी, चबा डाला गाल… मांस लटक गया, लगे कई टांके

Gangster Fight in Mahoba Jail : उत्तरप्रदेश की महोबा जेल में बवाल हो गया। जो कैदी आपस में भिड़ गए। मामला नहाने के दौरान पानी डालने से संबंधित बताया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

महोबा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 03, 2026

महोबा जेल में भिड़े दो कैदी, PC- Patrika

उत्तर प्रदेश के महोबा जिला जेल में कड़ाके की ठंड के बीच नहाने को लेकर दो कैदियों के बीच झड़प इतनी विकराल हो गई कि एक ने दूसरे के गाल को दांतों से चबा लिया। घायल कैदी के गाल से मांस कटकर लटक गया, जिससे खून बहने लगा। घटना के बाद जेल में हड़कंप मच गया और घायल को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके गाल पर 4 टांके लगाए। डॉक्टरों के अनुसार, घायल की हालत अब स्थिर है।

ठंड में डाल दिया पानी

जेल में बंद कमलेश (गैंगस्टर एक्ट और चोरी के मामलों में 2021 से बंद) और हरिओम तिवारी (सिरसी खुर्द निवासी, धारा 307 व 308 के आरोप में 2023 से बंद) एक ही बैरक (बैरक नंबर-6) में रहते हैं। शनिवार सुबह करीब 10 बजे कैदियों की नहाने की लाइन लगी थी। इसी दौरान हरिओम तिवारी ने कमलेश पर ठंडे पानी के छींटे डाल दिए।

दोनों में हुई बहस

भीषण ठंड में अचानक पानी पड़ने से कमलेश भड़क गया और उसने विरोध किया। बात तीखी बहस में बदल गई, जो देखते-देखते मारपीट में तब्दील हो गई। गुस्से में हरिओम ने कमलेश के गाल को दांतों से काट लिया। गाल से मांस कटकर लटक गया और खून बहने लगा। कमलेश जोर-जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों को अलग किया। घायल कमलेश को जेल एंबुलेंस से जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया।

जेलर पीके मिश्र ने बताया, 'पानी के छींटे पड़ने पर दोनों कैदियों में विवाद हो गया। जेल में एक ही बाथरूम होने की वजह से अक्सर छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं। दोनों बैरक नंबर-6 में रहते हैं। घटना की जांच की जा रही है।'

ये भी पढ़ें

एक ही दिन पहले मनाया था बर्थडे… सर्किट हाउस में विधायक कर रहे थे मीटिंग, उसी समय आया अटैक
बरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Jan 2026 05:15 pm

Published on:

03 Jan 2026 05:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahoba / महोबा जेल में बवाल : ठंड में कैदी पर डाला पानी, चबा डाला गाल… मांस लटक गया, लगे कई टांके

बड़ी खबरें

View All

महोबा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

6 महीने पहले हुआ प्यार, बंद कमरे में मामी-भांजे ने किया गलत काम, इलाके में मची सनसनी

महोबा में मामी-भांजे के रिश्ते ने पार की सारी हदें
महोबा

बाप और बेटी को किया कैद, बेटी नग्न और पिता की भूख से मौत; एक नौकर ने दिया दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम

Girl found naked
राष्ट्रीय

डरावनी घटना: 5 सालों तक पिता और बेटी को बनाकर रखा बंधक; टॉर्चर किया….हैवान बने नौकर पति-पत्नी!

retired railway employee and his daughter held hostage tortured by servant couple for 5 years mahoba
महोबा

इस प्यार को क्या नाम दें? सहेली से हुआ प्यार, तो हेमा बनी हेमंत, ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत

दो लड़कियों ने रचाई शादी
महोबा

ऑनलाइन गेम की गंदी लत में बच्चा बन गया चोर, खुद के ही घर में कर डाली लाखों की चोरी

महोबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.