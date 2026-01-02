2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

आगरा में 4 मिमी बारिश रिकॉर्ड, कड़ाके की ठंड का टूट रहा रिकॉर्ड, सभी स्कूल-कॉलेज बंद, जानें मौसम इस हफ्ते

Agra records 4 millimeters of rainfall आगरा में आज मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आया। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अपडेट किया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए 5 जनवरी तक प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ‌

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Narendra Awasthi

Jan 02, 2026

बारिश का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका)

Agra records 4 millimeters of rainfall आगरा में मौसम काफी खराब है। सुबह से घने काले बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज दिन में रुक-रुक कर बारिश होती रही। कड़ाके की ठंड को देखते हुए 12वीं क्लास तक के स्कूलों को 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज रात में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल दिन में भी बूंदाबांदी हो सकती है। रविवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। बर्फीली हवाओं से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ‌

कड़ाके की ठंड से जनजीवन बेहाल

मौसम विभाग के अनुसार आज आगरा में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। कड़ाके की ठंड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है।

कक्षा 12 तक प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद

कड़ाके की ठंड को देखते हुए आगरा में इंटर कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, सभी मान्यता प्राप्त सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा।

न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास

मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने का अनुमान है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। आगामी 3 जनवरी शनिवार को आसमान साफ रहेगा। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है।

रात का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहने का अनुमान

रात का तापमान 6 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। आगामी 4 जनवरी रविवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। अधिकतम तापमान 14 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री रहने का अनुमान है।

13 जनवरी को बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार 5 जनवरी का तापमान 7 से 14 डिग्री के बीच, मंगलवार 6 जनवरी और बुधवार 7 जनवरी का तापमान 7 से 14 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। जबकि 8 जनवरी गुरुवार का तापमान 8 से 14 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। शुक्रवार 9 जनवरी का तापमान 8 से 16 डिग्री के बीच रह सकता है। 13 जनवरी को दिन में बारिश होने का भी अनुमान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Jan 2026 09:06 pm

Published on:

02 Jan 2026 09:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में 4 मिमी बारिश रिकॉर्ड, कड़ाके की ठंड का टूट रहा रिकॉर्ड, सभी स्कूल-कॉलेज बंद, जानें मौसम इस हफ्ते

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“तुम्हारे ऊपर जिन्न का साया, पेट में उसी का बच्चा… तांत्रिक ने लड़की के उतरवाए कपड़े, फिर किया गंदा काम बना लिया वीडियो

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
आगरा

आगरा: मनुस्मृति जलाने के आरोप में महिला गिरफ्तार, बोली- तीन साल पुराना है वीडियो

आगरा में मनुस्मृति दहन पोस्ट पर कार्रवाई
आगरा

एसआई बोली – इंस्पेक्टर ने नाम हटाने के लिए एक लाख रुपए लिए, मुझे कुछ नहीं दिया, जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर 

आगरा पुलिस विवादों में (फोटो सोर्स- पत्रिका)
आगरा

गर्लफ्रेंड के साथ पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ा, फिर जो हुआ उसे देखकर दंग रह गए लोग

प्रेमिका को पीटती पत्नी फोटो सोर्स वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट
आगरा

ऑक्सीजन सप्लाई हुई ठप… मशीनों ने काम करना किया बंद, 7 मिनट मासूम को अपनी सांसें देकर डॉक्टर ने बचाई जान

डॉक्टर ने बचाई नवजात की जान।
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.