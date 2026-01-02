आगरा में 4 मिमी बारिश रिकॉर्ड, कड़ाके की ठंड का टूट रहा रिकॉर्ड, सभी स्कूल-कॉलेज बंद, जानें मौसम इस हफ्ते

Agra records 4 millimeters of rainfall आगरा में मौसम काफी खराब है। सुबह से घने काले बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज दिन में रुक-रुक कर बारिश होती रही। कड़ाके की ठंड को देखते हुए 12वीं क्लास तक के स्कूलों को 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज रात में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल दिन में भी बूंदाबांदी हो सकती है। रविवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। बर्फीली हवाओं से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ‌