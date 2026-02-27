27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

‘श्याम से साइको श्याम’ बनने की कहानी, महिलाओं को देखकर करता प्राइवेट पार्ट पर हमला

Agra News: आगरा के दयालबाग में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के प्रायवेट पार्ट पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी श्याम सुंदर शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी से विवाद के बाद महिलाओं से नफरत की बात सामने आई है।

less than 1 minute read
Google source verification

आगरा

image

Himesh Rana

Feb 27, 2026

bihar news

गिरफ्तार हुआ साइको किलर (फोटो सोर्स-AI)

Agra News: न्यू आगरा के दयालबाग क्षेत्र में 22 फरवरी की सुबह 50 वर्षीय सोना देवी पर एक युवक ने पीछे से चाकू से हमला कर दिया था। घटना अदन बाग के पास उस समय हुई जब महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं। हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। घायल महिला को तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोपी हमलावर ने महिला के प्राइवेट पार्ट पर चाकू मारा था। वो चाकू शरीर में ही धंसा छोड़कर भाग निकला था।

पत्नी से विवाद के बाद पनपी नफरत

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पत्नी से लगातार विवाद के बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। पत्नी के घर छोड़कर चले जाने के बाद उसके मन में महिलाओं के प्रति गुस्सा और नफरत भर गई। घटना वाले दिन महिला ने उसे टोका तो वह आपा खो बैठा और हमला कर दिया।

100 से ज्यादा CCTV खंगालने के बाद गिरफ्तारी

महिला के बेटे राहुल अग्रवाल की तहरीर पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। गुरुवार रात खासपुर चौराहे के पास से सुभाष नगर भूड़ का बाग निवासी श्याम सुंदर शर्मा को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद हुआ।

पुलिस के लिए चुनौती बना था आरोपी

पुलिस के अनुसार आरोपी के पास मोबाइल नहीं था और वह घर पर भी नहीं रुकता था। कभी पार्क, कभी सड़क किनारे और कभी अस्पताल परिसर में सो जाता था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह स्थान बदल देता था, जिससे उसे पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cg crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 06:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / ‘श्याम से साइको श्याम’ बनने की कहानी, महिलाओं को देखकर करता प्राइवेट पार्ट पर हमला

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सावधान! होली के दिन सड़कों पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना तुरंत पुलिस कर लेगी गिरफ्तार

आगरा

आगरा में प्रेम प्रसंग में युवक ने पिया जहर, पुलिस ने बचाई जान

Hospital surgery Maharashtra
आगरा

Agra Accident: बेकाबू ट्रक ने महिला को कुचला, पीछे से आए कई वाहनों ने क्षत-विक्षत किया शव, नहीं हो सकी शिनाख्त

agra firozabad highway truck accident
आगरा

शादी से पहले डॉक्टर पति ने रख दी ऐसी शर्त… शर्म भी नहीं आई थाने में फूट-फूट कर रोई पीड़िता

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा

UP: हनीमून से लौटते ही पति ने तोड़ दी शादी, लगा दिए ऐसे गंभीर आरोप; थाने पहुंची विवाहिता रो पड़ी

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.