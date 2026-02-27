‘श्याम से साइको श्याम’ बनने की कहानी, महिलाओं को देखकर करता प्राइवेट पार्ट पर हमला

Agra News: न्यू आगरा के दयालबाग क्षेत्र में 22 फरवरी की सुबह 50 वर्षीय सोना देवी पर एक युवक ने पीछे से चाकू से हमला कर दिया था। घटना अदन बाग के पास उस समय हुई जब महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं। हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। घायल महिला को तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोपी हमलावर ने महिला के प्राइवेट पार्ट पर चाकू मारा था। वो चाकू शरीर में ही धंसा छोड़कर भाग निकला था।