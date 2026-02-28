आगरा में मुठभेड़: 50 हजार का इनामी शूटर पवन बंसल उर्फ कल्लू ढेर, दो सिपाही घायल

एसटीएफ एएसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर एसटीएफ और आगरा पुलिस की टीम ने पवन और उसके एक साथी को घेर लिया। पुलिस ने दोनों से आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन पवन ने जवाब में फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 15 से 20 मिनट तक भीषण मुठभेड़ चली। मुठभेड़ के दौरान पवन ने करीब 20 राउंड फायरिंग की, जबकि एसटीएफ की ओर से आत्मरक्षा में पांच राउंड चलाए गए। इसी दौरान एक गोली पवन के सीने में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। पवन का साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में इलाके में सघन कॉम्बिंग की जा रही है।