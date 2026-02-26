महोबा में दर्दनाक सड़क हादसा…तीन महिलाओं की मौत, अनियंत्रित पिकअप पांच महिलाओं को रौंदते हुए फरार

बुधवार की देर रात महोबा में भीषण सड़क हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गईं। कानपुर-सागर नेशनल हाईवे पर आरटीओ कार्यालय के पास एक अनियंत्रित पिकअप वाहन ने पांच पैदल महिलाओं को रौंद दिया। यह घटना देर रात हुई जब महिलाएं शहर के मीरा पैलेस होटल में एक शादी समारोह में खाना बनाने का काम खत्म कर अपने घरों की ओर पैदल लौट रही थीं।