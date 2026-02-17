17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महोबा

जल जीवन मिशन की टंकी फटी: अखिलेश यादव ने कहा- नहीं उठा पाई भ्रष्टाचार का बोझ, कांग्रेस बोली…

Jal Jeevan Mission tank burst: महोबा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनाई जा रही टंकी फट गई। अखिलेश यादव ने जल जीवन मिशन को कमीशन मिशन बताया। कांग्रेस ने कहा यह भ्रष्टाचार का सबूत है।

2 min read
Google source verification

महोबा

image

Narendra Awasthi

Feb 17, 2026

टंकी से बह रहा पानी, फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब वायरल वीडियो

फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब वायरल वीडियो

Mahoba Jal Jivan Mission Tanki: महोबा में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बनाई गई टंकी फेल हो गई। पानी की टंकी के चारों तरफ से पानी बहने लगा। मानो बारिश हो रही हो, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस संबंध में ग्राम प्रधान ने निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया। वीडियो में बताया जा रहा है कि सरिया और सीमेंट बेची गई है और मौरंग में बालू का इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अखिलेश यादव ने भी 'एक्स' पर लिखा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार का बोझ टंकी नहीं उठा पाई है। कांग्रेस बोली भ्रष्टाचार का सबूत है। जिलाधिकारी ने जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है।

जल जीवन मिशन की टंकी फटी

उत्तर प्रदेश के महोबा के जैतपुर विकासखंड के नगाराडांग गांव में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है। गांव में टंकी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त हर घर नल योजना की पाइपलाइन भी बिछाई गई है। जिसकी टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। टंकी की भी टेस्टिंग की गई। टंकी में पानी का दबाव पड़ने से वह फट गई और चारों तरफ से पानी गिरने लगा।

सरिया और सीमेंट बेचने का आरोप

जिसका एक वीडियो एक्स पर वायरल हो रहा है। जिसमें बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है, सरिया और सीमेंट बेच दी गई है और मौरंग में बालू का इस्तेमाल किया गया है। जिसकी शिकायत उन्होंने तत्काल की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई जिसके कारण टेस्टिंग के समय टंकी फट गई।

भ्रष्टाचार का बोझ नहीं उठा पाई टंकी

अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टंकी फटने की घटना पर सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि जल जीवन मिशन नहीं बल्कि कमीशन मिशन बन गया है। महोबा में पानी की टंकी भाजपा के भ्रष्टाचार का बोझ नहीं उठा पाई।

कांग्रेस ने कहा भ्रष्टाचार का सबूत

कांग्रेस ने भी टंकी फटने की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार में भ्रष्टाचार का झरना है। टंकी के निर्माण में जनता के 65 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन टेस्टिंग के बाद ही झरने की तरह पानी गिरने लगा, जो जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार का प्रमाण है।

डीएम ने तीन सदस्यों की एक टीम बनाई

मामला सामने आने के बाद ठेकेदार ने टंकी की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। राजनीतिक बयानबाजी बाजी और सोशल मीडिया पर आ रही टिप्पणी के बाद प्रशासन बैकफुट पर है। जिलाधिकारी ने इस मामले में जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है और जांच करने के आदेश दिए हैं। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 08:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahoba / जल जीवन मिशन की टंकी फटी: अखिलेश यादव ने कहा- नहीं उठा पाई भ्रष्टाचार का बोझ, कांग्रेस बोली…

बड़ी खबरें

View All

महोबा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आल्हा-उदल की पावन धरती महोबा बनेगा बुंदेलखंड का नया टूरिज्म हब, 2025 में पहुंचे 28 लाख टूरिस्ट

महोबा

Swatantra Dev Singh vs Brijbhushan Rajput: पिता बोले- बेटे ने गलती की तो पैरों पर गिरकर मांगेगा माफी

पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत, फोटो सोर्स- पत्रिका
महोबा

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रकरण में BJP विधायक पर कार्रवाई, प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब

फाइल फोटो पत्रिका
महोबा

योगी को बनाएंगे बंधक! कौन है BJP विधायक बृजभूषण राजपूत, जिसने सीएम को लेकर कही यह बात

उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा का केंद्र बने BJP विधायक बृजभूषण राजपूत
महोबा

अखिलेश यादव का हमला: भाजपा की सत्ता पटरी से उतरी, मंत्री-विधायक टकराव पर ‘बंधक’ वाला आरोप

akhilesh yadav attack bjp mahoba row
महोबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.