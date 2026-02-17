जल जीवन मिशन की टंकी फटी: अखिलेश यादव ने कहा- नहीं उठा पाई भ्रष्टाचार का बोझ, कांग्रेस बोली…

Mahoba Jal Jivan Mission Tanki: महोबा में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बनाई गई टंकी फेल हो गई। पानी की टंकी के चारों तरफ से पानी बहने लगा। मानो बारिश हो रही हो, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस संबंध में ग्राम प्रधान ने निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया। वीडियो में बताया जा रहा है कि सरिया और सीमेंट बेची गई है और मौरंग में बालू का इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अखिलेश यादव ने भी 'एक्स' पर लिखा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार का बोझ टंकी नहीं उठा पाई है। कांग्रेस बोली भ्रष्टाचार का सबूत है। जिलाधिकारी ने जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है।