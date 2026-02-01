आल्हा-उदल की पावन धरती महोबा बनेगा बुंदेलखंड का नया टूरिज्म हब, 2025 में पहुंचे 28 लाख टूरिस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद अब बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन विकास को नई गति दे रही है। इसी क्रम में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध महोबा को राज्य के पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। परियोजना के तहत पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के लिए सन इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण, त्रिकोणीय गार्डन का विकास, भव्य प्रवेश द्वार और आधुनिक साइनेज सिस्टम की स्थापना की जा रही है। कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल, बांदा को जारी किया जा चुका है। परियोजना को वर्ष 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।