रायबरेली में भीषण हादसा: कार के दरवाजे तोड़कर तीन को बाहर निकाला गया, सभी की मौत

Three died in Raebareli: रायबरेली में भीषण हादसा हो गया। जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में बैठे सभी सवार फंस गए। जोर की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। दरवाजा को तोड़कर सभी को बाहर निकाला गया। जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना भदोखर थाना क्षेत्र की है।