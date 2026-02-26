26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायबरेली

रायबरेली में भीषण हादसा: कार के दरवाजे तोड़कर तीन को बाहर निकाला गया, सभी की मौत

Raebareli Road Accident: रायबरेली में भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय सभी जगतपुर की ओर जा रहे थे। स्वास्थ्य केंद्र के सामने परिजनों का रोना देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं।

2 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Narendra Awasthi

Feb 26, 2026

दुर्घटनाग्रस्त कार, फोटो सोर्स- 'X' रायबरेली पुलिस

फोटो सोर्स- 'X' रायबरेली पुलिस

Three died in Raebareli: रायबरेली में भीषण हादसा हो गया। जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में बैठे सभी सवार फंस गए। जोर की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। दरवाजा को तोड़कर सभी को बाहर निकाला गया। जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना भदोखर थाना क्षेत्र की है।

टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़े

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया। जब रायबरेली से जगतपुर जा रही कार फतेहपुर महोलिया के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। घटना के समय कार में धनंजय सिंह (32) पुत्र अशोक सिंह निवासी दौलतपुर, संदीप सिंह (35) पुत्र तेजभान सिंह निवासी प्रहरी और आशुतोष मौर्या (35) पुत्र चंद्रभान निवासी अलीगंज डिहवा बैठे थे। तेज रफ्तार कार नहर के पास अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकरा गई।

दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाला गया

पेड़ से टकराने की आवाज दूर तक गई। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। कार के दरवाजे को तोड़कर सभी को बाहर निकाला गया। जिन्हें जगतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत्यु घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही तीनों परिवारों में कोहराम मच गया। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था।

क्या कहती है भदोखर थाना पुलिस?

भदोखर थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि घटना के समय कार रायबरेली से जगतपुर की ओर जा रही थी। नहर के पास कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि चालक ने नियंत्रण खो दिया और पेड़ से टकरा गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 07:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / रायबरेली में भीषण हादसा: कार के दरवाजे तोड़कर तीन को बाहर निकाला गया, सभी की मौत

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रायबरेली में शिवलिंग पर त्रिशूल से हमला, वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप

त्रिशूल से शिवलिंग खंडित, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब वायरल वीडियो
रायबरेली

एक ही फंदे पर झूलते मिले प्रेमी- प्रेमिका दोनों के पैर जमीन से छू रहे थे… 4 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

मृतक की फाइल फोटो और जांच करती पुलिस जेनरेट AI
रायबरेली

रायबरेली में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोलें- बीजेपी ऐसी ही लव स्टोरी बना रही

अखिलेश यादव, फोटो सोर्स- पत्रिका
रायबरेली

रायबरेली में तेज रफ्तार स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलटी, 20 बच्चों में मची चीख-पुकार

दुर्घटनाग्रस्त स्कूली वैन, फोटो सोर्स- पत्रिका
रायबरेली

खिलौना टूटने से दुखी 11 वर्षीय किशोर ने फांसी के फंदे पर लटक दी जान, घर में मचा कोहराम

मृतक किशोर की फाइल फोटो और पिता संतोष, फोटो सोर्स- परिजन
रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.