रायबरेली में शिवलिंग पर त्रिशूल से हमला, वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप

Shivling vandalized in Raebareli: रायबरेली में एक युवक ने मंदिर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया, त्रिशूल से शिवलिंग को खंडित कर दिया और डमरू को भी तोड़ दिया। करीब 10 मिनट तक मंदिर में तोड़फोड़ करता रहा। पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना ऊंचाहार थाना क्षेत्र की है।