खिलौना टूटने से दुखी 11 वर्षीय किशोर ने फांसी के फंदे पर लटक दी जान, घर में मचा कोहराम

Teenager commits suicide after toy breaks: रायबरेली में खिलौना टूटने से दुखी और नाराज 11 वर्षीय किशोर ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। घटना के समय घर के सदस्य नया मकान बनवा रहे थे। जब मौके पर 11 वर्षीय किशोर दिखाई नहीं पड़ा तो खोज शुरू की गई। काफी देर बाद घर के अंदर किशोर फांसी के फंदे से लटका मिला। यह देख मां बेहोश हो गई। घर में रोना-पीटना मच गया। परिजन किशोर को लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर वालों का रो-रो कर बुरा हाल है। मामला बछरावां थाना क्षेत्र का है।