20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायबरेली

खिलौना टूटने से दुखी 11 वर्षीय किशोर ने फांसी के फंदे पर लटक दी जान, घर में मचा कोहराम

11 year old boy loses his life after toy breaks: रायबरेली में हृदयविदारक घटना में एक किशोर ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। वह खिलौना टूटने से दुखी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

2 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Narendra Awasthi

Feb 20, 2026

मृतक किशोर की फाइल फोटो और पिता संतोष, फोटो सोर्स- परिजन

फोटो सोर्स- परिजन

Teenager commits suicide after toy breaks: रायबरेली में खिलौना टूटने से दुखी और नाराज 11 वर्षीय किशोर ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। घटना के समय घर के सदस्य नया मकान बनवा रहे थे। जब मौके पर 11 वर्षीय किशोर दिखाई नहीं पड़ा तो खोज शुरू की गई। काफी देर बाद घर के अंदर किशोर फांसी के फंदे से लटका मिला। यह देख मां बेहोश हो गई। घर में रोना-पीटना मच गया। परिजन किशोर को लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर वालों का रो-रो कर बुरा हाल है। मामला बछरावां थाना क्षेत्र का है।

भाई बहन खेल रहे थे खिलौना

उत्तर प्रदेश के रायबरेली के बछरावां थाना क्षेत्र अंतर्गत कसरावा गांव में 11 वर्षीय किशोर मयंक ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। घटना के समय मयंक के माता-पिता थोड़ी दूर पर अपना मकान बनवा रहे थे। जब मौके पर मयंक दिखाई नहीं पड़ा तो खोजबीन शुरू की गई, जिस पर मयंक कमरे के अंदर लटका हुआ मिला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

मृतक के पिता संतोष ने बताया

इस संबंध में मृतक के पिता संतोष ने बताया कि मयंक को प्लास्टिक के ट्रैक्टर से बहुत प्यार था। वह उसी के साथ खेलता और उसे लेकर सोता था। भाई-बहन दोनों खिलौने से खेल रहे थे। उसी समय विवाद हो गया। इस पर उसकी बहन ने ट्रैक्टर को तोड़ दिया। जिससे वह दुखी हो गया। घटना के समय वे थोड़ी दूरी पर स्थित नया मकान बनवा रहे थे। घर के सदस्य 17 वर्ष की मोहनी, 15 वर्षीय मोहित और 14 वर्षीय मुस्कान मौके पर थे, लेकिन मयंक दिखाई नहीं पड़ा।

मयंक कमरे के अंदर मिला

पिता ने बताया कि इसके बाद उसकी खोज चालू हुई। काफी देर बाद वह कमरे के अंदर बस की बल्ली के सहारे लटका मिला। आनन-फानन उसे स्वास्थ्य केंद्र बछरावां ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। मयंक की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। बहन-भाई का भी रो-रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 08:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / खिलौना टूटने से दुखी 11 वर्षीय किशोर ने फांसी के फंदे पर लटक दी जान, घर में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खिलौना टूटा तो टूट गया दिल, 11 साल के मासूम ने फंदा लगाकर दे दी जान

रायबरेली

भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, बाप-बेटे सहित तीन की मौत, दो घायल

रायबरेली में दुर्घटनाग्रस्त कार, फोटो सोर्स- पत्रिका
रायबरेली

गंगा एक्सप्रेस-वे पर हाहाकार…चार लड़कियों की मौत, पांच गंभीर रूप से घायल…परिजनों में मचा कोहराम

Up news, raibareilly
रायबरेली

9 लड़कियों को उड़ा ले गई कार, 4 की मौके पर मौत, मंदिर से प्रसाद लेकर लौट रही थीं घर

raibareli ganga expressway car accident
रायबरेली

Antibiotics misuse: एंटीबायोटिक के बेलगाम इस्तेमाल से इंसानों और पशुओं के शरीर में जहर घोल रहा ‘सुपरबग’

रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.