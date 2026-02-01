रायबरेली में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोलें- बीजेपी ऐसी ही लव स्टोरी बना रही

Akhilesh Yadav said this is a BJP love story: रायबरेली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर ब्राह्मणों को अपमान करने को लेकर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने माघ मेले में बटुकों को अपमानित किया है उन्हें पाप मिलेगा। इसके साथ ही अगले मुख्यमंत्री के जापान दौरे पर भी कटाक्ष किया है। बोले, "मुख्यमंत्री जापान चले जाएंगे तो क्या दोनों डिप्टी सीएम वहां धरना देंगे?" उन्होंने जापान यात्रा को 'अच्छी वनस्पति का टूर' बताया। अखिलेश यादव लखनऊ से फतेहपुर जाते समय ऊंचाहार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद थे। जिन्होंने अखिलेश यादव का स्वागत किया।