साहब! मालकिन भद्दी-भद्दी गालियां देती थी इसलिए मार डाला, बेटे संग मिलकर तकिए से मुंह दबाया

खोया मंडी इलाके में कारोबारी की पत्नी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 8 साल से घर में काम कर रही नौकरानी ने ही मालकिन की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। वारदात में उसका 27 वर्षीय बेटा भी शामिल था। पुलिस के अनुसार, रोज-रोज की डांट और कथित बेइज्जती से नाराज होकर मां-बेटे ने मिलकर साजिश रची और 25 फरवरी को घटना को अंजाम दिया।