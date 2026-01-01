6 महिने पहले हुआ प्यार, बंद कमरे में मामी-भांजे ने किया गलत काम, इलाके में मची सनसनी

महोबा में मामी-भांजे के रिश्ते ने पार की सारी हदें Source- X
Mahoba Crime News : यूपी के महोबा में 1 हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस मामले ने पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में मामी ने अपने भांजे के प्यार में पागल होकर पति की हत्या कर दी है। पुलिस ने पत्नी और भांजे को गिरफ्तार भी कर लिया है। बीस दिन पहले पति की लाश सुनसान इलाके में मिला, जिसके बाद पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए मामी और भांजे को गिरफ्तार करते हुए, जेल भेज दिया है। महिला के तीन बच्चे भी हैं।
महोबा के कबरई थाना की इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पिछले आठ महीनों से भांजे और मामी के बीच प्यार और अवैध संबंध का खेल चल रहा था। जब दोनों को लगा की पति इनके रास्ते का कांटा है, तो दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत दोनों ने श्याम सुंदर की हत्या कर उसकी लाश को सुनसान इलाके में फेंक दिया। 10 दिसंबर की रात पत्नी और भांजे ने रात के समय उसका गला रस्सी से घोंटा और पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। 11 दिसंबर को श्याम सुंदर की लाश क्षत-विक्षत हालत में पुलिस को मिली। पिता के मौत के बाद बेटे कृष्णकांत को मां और भानजे पर शक हुआ, जिसके बाद उसने छानबीन शुरू की और सच को सबके सामने लाया।
पुलिस ने कृष्णकांत की तहरीर पर मामला दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को हत्या का साधन, धारदार हथियार और ईंट भी बरामद की। मृतक की बेटी पूजा ने भी अपनी और अपने बुआ के बेटे पर ही पिता के हत्या का आरोप लगाया। बेटे कृष्णकांत और पड़ोसी उत्कर्ष त्रिपाठी ने बताया कि कैसे हत्या के लिए घर में झगड़े की वजह तैयार की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना में पत्नी और भांजे की मिलीभगत सामने आई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पूरी घटना ने समाज के सामने पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है और पूरे इलाके में इस मामले को लेकर तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
