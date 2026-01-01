6 महिने पहले हुआ प्यार, बंद कमरे में मामी-भांजे ने किया गलत काम, इलाके में मची सनसनी

महोबा के कबरई थाना की इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पिछले आठ महीनों से भांजे और मामी के बीच प्यार और अवैध संबंध का खेल चल रहा था। जब दोनों को लगा की पति इनके रास्ते का कांटा है, तो दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत दोनों ने श्याम सुंदर की हत्या कर उसकी लाश को सुनसान इलाके में फेंक दिया। 10 दिसंबर की रात पत्नी और भांजे ने रात के समय उसका गला रस्सी से घोंटा और पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। 11 दिसंबर को श्याम सुंदर की लाश क्षत-विक्षत हालत में पुलिस को मिली। पिता के मौत के बाद बेटे कृष्णकांत को मां और भानजे पर शक हुआ, जिसके बाद उसने छानबीन शुरू की और सच को सबके सामने लाया।