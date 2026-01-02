एक ही दिन पहले मनाया था बर्थडे… सर्किट हाउस में विधायक कर रहे थे मीटिंग, उसी समय आया अटैक

घटना उस समय घटी जब डॉ. लाल बरेली सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल थे। दोपहर करीब सवा दो बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई और वह बैठक के दौरान ही गिर पड़े। तुरंत उन्हें मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। परिवार के अनुसार, उन्हें पहले भी हृदय संबंधी समस्याएं थीं, लेकिन यह अटैक इतना गंभीर था कि कोई मौका नहीं मिला।