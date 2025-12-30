“बेटी की केवल हड्डियां ही बची और सांसें चल रही थीं” पिता की भूख से मौत, एक नौकर ने दहला दिया पूरे देश का दिल

इस दौरान, बुजुर्ग व्यक्ति की प्रताड़ना झेलने और भोजन की कमी के कारण मृत्यु हो गई। साथ ही उनकी बेटी अत्यधिक कुपोषण के कारण 'कंकाल' में तब्दील हो गई। रिश्तेदारों ने बताया कि भूख के कारण 27 वर्षीय रश्मी का शरीर बेहद कमजोर हो गया था और "केवल हड्डियां ही बची थीं और सांसें चल रही थीं।" इतना ही नहीं, रश्मी को नग्न अवस्था में भी रखा गया था।