बंगाल चुनाव से पहले PM मोदी से मिले अधीर रंजन, जानें किन मुद्दों पर हुई बात

कांग्रेस नेता का PM मोदी से मिलना एक सामान्य घटना नहीं है। उन्होंने बंगाल चुनाव से पहले PM मोदी से मिलकर राजनीतिक गलियारों में चुनावी चर्चा को हवा देने का काम किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी ने PM नरेंद्र मोदी से मिलकर मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) पर विशेष चर्चा की है। साथ ही उन्होंने बंगाली भाषी लोगों के खिलाफ कई राज्यों में हो रही हिंसा का मुद्दा भी उठाया। बता दें कि कई राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के खिलाफ बांग्लादेशी होने के शक में हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई हैं।