तृणमूल नेता की हरकत के बाद गुस्से में चुनाव आयोग, ECI ने दे दिया बड़ा आदेश, कहा-अब…

ECI vs BLA: चुनाव आयोग इस समय तेजी से SIR के काम में लगा हुआ है। इस दौरान पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बारे में दावों और आपत्तियों पर सुनवाई(SSR) चल रही है। सुनवाई के दौरान तृणमूल विधायक के द्वारा की गई हरकत पार्टी को महंगी पड़ती दिख रही है।