हुमायूं कबीर की ममता बनर्जी को खुली चुनौती: इतनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, बताया एजेंडा

पश्चिम बंगाल की सियासत में नया मोड़ आते हुए भरतपुर से निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को अपनी नवगठित जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। राज्य की कुल 294 सीटों में से यह बड़ा दावा है, जो पहले उनके 135 सीटों पर लड़ने के बयान से कहीं आगे है। कबीर का स्पष्ट कहना है कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है।



मीडिया से बातचीत में कबीर ने कहा, "हमारा एकमात्र लक्ष्य भाजपा को रोकना है। 182 सीटों पर लड़ने के बाद नतीजे चमत्कारी होंगे, जो बंगाल के बड़े-बड़े नेता भी नहीं कर पाए।" उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी अगली सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभाएगी। पहले उन्होंने कम से कम 90 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब रणनीति में बदलाव कर अधिक सीटों पर फोकस किया जा रहा है।