केरल में हो गया खेला! कांग्रेस के 8 सदस्यों ने दिया इस्तीफा, बीजेपी के समर्थन से पंचायत पर कब्जा

Kerala Politics: केरल की राजनीति में एक बड़ा खेला हो गया है। त्रिशूर जिले की मट्टाथुर ग्राम पंचायत में कांग्रेस के सभी आठ निर्वाचित सदस्यों ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन सभी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन से पंचायत का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस उलटफेर से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) का यहां 23 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। कांग्रेस के बागी नेता टेसी जोस कल्लरक्कल अब भाजपा समर्थित नए गठबंधन की अध्यक्ष बन गई हैं।