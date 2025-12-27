बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार: ईशनिंदा के नाम पर दर्ज हुए 71 केस, डराने वाली रिपोर्ट आई सामने

Bangladesh Hindus News: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार (यूनुस प्रशासन) के कार्यकाल में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल के महीनों में हिंदुओं के खिलाफ ईशनिंदा के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। ईशनिंदा के नाम पर होने वाली हिंसा ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों की चिंता बढ़ा दी है। 'ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज' (HRCBM) की एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।