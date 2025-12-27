दिग्विजय सिंह की पोस्ट से गरमाई सियासत, BJP ने कांग्रेस-राहुल के खिलाफ खोला मोर्चा

कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक से ठीक पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सियासत में नई बहस छेड़ दी है। इस पोस्ट में उन्होंने भाजपा और आरएसएस की संगठनात्मक कार्यशैली की प्रशंसा की है। दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मुझे यह तस्वीर Quora साइट पर मिली। यह बहुत प्रभावशाली है। RSS के जमीनी स्तर के स्वयंसेवकों और जनसंघ/भाजपा के कार्यकर्ताओं का अपने नेताओं के चरणों में बैठकर राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बनने का तरीका संगठन की शक्ति को दर्शाता है। जय सिया राम।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की है, जिसमें मोदी, लालकृष्ण आडवाणी के चरणों के पास बैठे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता की इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है।