बीजेपी के बाद अब कांग्रेस सरकार का बुलडोजर एक्शन: कड़ाके की ठंड में 400 मुस्लिम लोग हुए बेघर, सियासत में मचा भारी घमासान

बुलडोजर एक्शन
Karnataka Government Bulldozer Action: भारतीय जनता पार्टी के बाद सरकार सरकार भी बुलडोजर एक्शन को लेकर सुर्खियों में है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 400 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाया है। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की इस कार्रवाई के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। बुलडोजर कार्रवाई में सैकड़ों लोग बेघर हुए है, जिनमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इस बड़े पैमाने पर बेदखली की कार्रवाई के बाद सत्ताधारी कांग्रेस और केरल लेफ्ट फ्रंट यूनिट के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है।
यह खबर अपडेट की जा रही है.....
