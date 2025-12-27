पानीपत को हिला देने वाली हत्या: दिनदहाड़े दौड़ा-दौड़ाकर तलवारों से व्यक्ति को मार डाला

पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चला है। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह वीडियो केस को सुलझाने के लिए एक अहम सबूत है और इसके आधार पर ही शुरुआती जांच की जा रही है।