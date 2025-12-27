पानीपत को हिला देने वाली हत्या: दिनदहाड़े दौड़ा-दौड़ाकर तलवारों से व्यक्ति को मार डाला

पानीपत में हथौड़ा, तलवार और गंडासी से एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी (Photo-X)
Panipat Murder: हरियाणा के पानीपत में एक युवक की हत्या ने पूरे इलाके को डर के माहौल में डाल दिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना का CCTV फुटेज भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हमलावर युवक पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं।
यह घटना पानीपत के खाटीक बस्ती इलाके में घटी। हमलावरों ने युवक पर हथौड़ों, गंडासियों और तलवारों से हमला किया। दिनदहाड़े बेरहमी से किए हमले में 38 साल के युवक की मौत हो गई। युवक के ऊपर हमलावरों ने घातक हथियारों से एक साथ हमला किया था।
वायरल CCTV फुटेज में हमलावर एक 38 वर्षीय व्यक्ति को दिनदहाड़े बेरहमी से दौड़ाकर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानीपत के खाटीक बस्ती इलाके में घटी इस घटना में हमलावरों के एक समूह ने हथौड़ों, गंडासियों और तलवारों से पीड़ित पर हमला किया था।
इस वीडियो में हमलावरों की क्रूरता को साफ दिखाया गया है। हमलावर उस व्यक्ति को तब तक मारते-पीटते दिखाई दे रहे हैं जब तक कि व्यक्ति सड़क पर गिर नहीं गया। व्यक्ति के अर्ध-मरे हो जाने के बाद भी हमलावरों ने हमला जारी रखा और व्यक्ति की मौत होने तक मारते रहे।
इस सनसनीखेज CCTV फुटेज में भीड़भाड़ वाली सड़क पर हमला होते हुए दिखाया गया है। व्यक्ति पर हमला करने के बाद हमलावरों ने यह भी चेक किया कि व्यक्ति बच तो नहीं गया। व्यक्ति घायल अवस्था में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। हमलावरों ने घायल व्यक्ति का कुछ दूर तक पीछा किया। इसके बाद घायल व्यक्ति पर फिर से हमला किया।
व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद भी हमलावरों का आक्रोश शांत नहीं हुआ और उन्होंने उसके शरीर को सड़क पर घसीटा और सड़क के बीचों बीच फेंक दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर ने हत्या के बाद हवा में तलवार भी लहराई और हत्या का प्रदर्शन किया। इसके बाद हमलावर मौके से भाग गए।
पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चला है। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह वीडियो केस को सुलझाने के लिए एक अहम सबूत है और इसके आधार पर ही शुरुआती जांच की जा रही है।
