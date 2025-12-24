24 दिसंबर 2025,

विदेश

राइड शेयरिंग कंपनी में गाड़ी चला रहे बलात्कारी, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Uber Allowed Violent Felons: उबर चालकों पर आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद भी, कंपनी उन्हें गाड़ी चलाने की अनुमति दे रही है। एक रिपोर्ट से सामने आया है कि उबर ड्राइवरों पर महिलाओं से छेड़खानी करने और बलात्कार करने के आरोप लगे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Dec 24, 2025

File Photo

Uber Safety measures: उबर कंपनी का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। उबर कंपनी में कुछ ऐसे चालक भी काम कर रहे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही कई आरोपों में वे दोषी भी पाए जा चुके हैं। उबर ने स्वीकार किया है कि वह नियमित रूप से हिंसक अपराधों (मारपीट, बाल शोषण और पीछा करना) में दोषी पाए गए ड्राइवरों को मंजूरी दे रहा है। हालांकि, कंपनी ने एक शर्त रखी है कि अपराध सात साल से अधिक पुराना होना चाहिए।

यह सनसनीखेज मामला न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा की गई जांच के बाद सामने आया है। इस जांच रिपोर्ट में उबर की सुरक्षा संबंधी लगातार समस्याओं, विशेष रूप से महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

सात साल की समयसीमा

इस रिपोर्ट के बाद उबर कंपनी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कंपनी आरोपियों को एक और मौका देना चाहती है, जिससे वे अपना जीवन फिर से सवार सकें और आपराधिक गतिविधियों को छोड़कर समाज में सम्मान पा सकें। हालांकि कंपनी ने यह भी बताया कि हमने सात साल से अधिक की समयसीमा निर्धारित की है। हम सात साल पुराने मामले में आरोपी को ही गाड़ी चलाने की अनुमति देते हैं।

साथ ही कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह भी स्वीकार किया है कि उसकी राइड्स उतनी सुरक्षित नहीं हैं।

पहले भी जारी हुई थी रिपोर्ट

साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले भी उबर कंपनी पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उबर कंपनी को साल 2017 से 2022 के बीच औसतन हर 8 मिनट में ड्राइवरों के खिलाफ शिकायत मिली थी। ड्राइवरों के खिलाफ यात्रियों ने यौन शोषण और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे।

इन शिकायतों के बाद कंपनी ने तर्क दिया था कि इनमें से 75 प्रतिशत शिकायतें "कम गंभीर" थीं।

कंपनी ने सुरभा उपायों को किया था खारिज

मीडिया के अनुसार, उबर ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विचार किया था। इसमें 20 से अधिक सुरक्षा उपायों पर विचार किया गया था। इन सुरक्षा उपायों में फिंगरप्रिंट जांच को भी शामिल किया गया था। हालांकि बाद में सुरक्षा उपायों को खारिज कर दिया गया। कंपनी ने इसका कारण अधिक खर्चीली प्रक्रिया और धीमी गति को बताया।

यह सब उस समय चल रहा था जब उबर नए ड्राइवरों को तेजी से भर्ती करना चाहता था। 2018 में एक आंतरिक ईमेल में उबर के एक अधिकारी ने कहा था, "हम निश्चित रूप से वह सब कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हम कर सकते हैं।"

बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग के एक अध्ययन के अनुसार, बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक तिहाई लोगों पर कम से कम एक गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। इनमें से कई मामले तो कैलिफोर्निया में हुए थे।

Updated on:

24 Dec 2025 03:48 pm

Published on:

24 Dec 2025 03:45 pm

Hindi News / World / राइड शेयरिंग कंपनी में गाड़ी चला रहे बलात्कारी, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

