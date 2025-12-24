राइड शेयरिंग कंपनी में गाड़ी चला रहे बलात्कारी, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Uber Safety measures: उबर कंपनी का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। उबर कंपनी में कुछ ऐसे चालक भी काम कर रहे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही कई आरोपों में वे दोषी भी पाए जा चुके हैं। उबर ने स्वीकार किया है कि वह नियमित रूप से हिंसक अपराधों (मारपीट, बाल शोषण और पीछा करना) में दोषी पाए गए ड्राइवरों को मंजूरी दे रहा है। हालांकि, कंपनी ने एक शर्त रखी है कि अपराध सात साल से अधिक पुराना होना चाहिए।