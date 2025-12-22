ओडिशा वन विभाग का गजब कारनामा: 7 करोड़ की थार में लगा दिए 5 करोड़ के पार्ट्स

साथ ही ऑडिट के दौरान यह भी देखा जाएगा कि गाड़ियों के कस्टमाइजेशन के लिए मंजूरी की प्रक्रिया सही थी या नहीं। साथ ही इस खर्च के लिए वित्त विभाग की सहमति ली गई थी या नहीं। गाड़ी में लगाए गए पार्ट्स की जरूरत थी या नहीं। साथ ही क्या इसमें किसी बाहरी एजेंसी को शामिल किया गया था या नहीं। जांच में इन सब पहलुओं की जांच की जाएगी।