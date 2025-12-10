इंडिगो का ऑटो रिक्शा लॉन्च, तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो; बिजनेसमैन हर्ष गोयनका की भी आई प्रतिक्रिया

Indigo Viral Video: देश में हवाई यात्रा को लेकर यात्री परेशान हो रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन की हजारों फ्लाइटें कैंसल होने के कारण यह हालात पैदा हुए हैं। यात्रियों को हुई असुविधा के बीच हवाई यात्रा को लेकर इंटरनेट पर हल्के-फुल्के मीम्स की बाढ़ आ गई है, जिससे लोगों में हंसी का माहौल बन गया है। इसी की तर्ज पर सोशल मीडिया पर विमान कंपनी का मजाक बनाते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक वाहन में इंडिगो का सिग्नेचर नीला और सफेद रंग का कॉम्बिनेशन है और साथ ही विमान की शैली के पंख और एक टेल रडर भी लगा हुआ है। वीडियो के वायरल होते ही बिजनेसमैन हर्ष गोयनका की भी इस पर हास्य प्रतिक्रिया आई है।
परेशानियों के बीच इंडिगो का ऑटो वायरल
विमान यात्रा में आ रही परेशानियों के चलते इंडिगो को लगातार लोगों की तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की निराशाओं के बीच कंटेंट क्रिएटर शैलेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर विमान की तरह दिखने वाले एक ऑटो रिक्शा का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह इंडिगो के विमान की तरह रंगे हुए ऑटो रिक्शा में सवार दिख रहे हैं, जिसमें एयरलाइन के नीले और सफेद रंग भी शामिल हैं। साथ ही ऑटो में विमान जैसे पंख और टेल रडर भी लगे हैं। इसके बाद ऑटो रिक्शा हवा में उड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यह सब कमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का है, जिससे वीडियो में विमान की तरह दिखने वाले ऑटो रिक्शा को उड़ते हुए दिखाया गया है।
बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने भी ली चुटकी
लोगों की आ रही प्रतिक्रियों के बाद बिजनेसमैन हर्ष गोयनका भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर हास्य प्रतिक्रिया दी है। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मार्केट में इंडिगो का नया बेड़ा आ गया है। अब यात्रियों को किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। साथ ही अब हवाई मार्ग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए आगे कहा कि यह विमान बहुत ही किफायती होगा।
एयरलाइन की वर्तमान स्थिति
इंडिगो ने उड़ान में आ रही दिक्कत पर कहा कि इंडिगो के उच्च अधिकारी एयरलाइन की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने 9 दिसंबर को Union Civil Aviation Minister राम मोहन नायडू से मुलाकात करके मौजूदा स्थितियों पर चर्चा की थी। इस बैठक के बाद एविएशन मिनिस्टर नायडू ने बताया था कि इंडिगो को अस्थायी रूप से अपने 10 प्रतिशत रूटों पर उड़ानें कम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि सभी गंतव्यों के लिए उड़ानें जारी रहेंगी। इंडिगो एयरलाइन ने यह भी घोषणा की थी कि 6 दिसंबर तक रद्द हुई सभी उड़ानों के लिए रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
