इंडिगो का ऑटो रिक्शा लॉन्च, तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो; बिजनेसमैन हर्ष गोयनका की भी आई प्रतिक्रिया

परेशानियों के बीच इंडिगो का ऑटो वायरल

विमान यात्रा में आ रही परेशानियों के चलते इंडिगो को लगातार लोगों की तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की निराशाओं के बीच कंटेंट क्रिएटर शैलेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर विमान की तरह दिखने वाले एक ऑटो रिक्शा का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह इंडिगो के विमान की तरह रंगे हुए ऑटो रिक्शा में सवार दिख रहे हैं, जिसमें एयरलाइन के नीले और सफेद रंग भी शामिल हैं। साथ ही ऑटो में विमान जैसे पंख और टेल रडर भी लगे हैं। इसके बाद ऑटो रिक्शा हवा में उड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यह सब कमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का है, जिससे वीडियो में विमान की तरह दिखने वाले ऑटो रिक्शा को उड़ते हुए दिखाया गया है।