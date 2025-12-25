25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

सुरक्षा कर्मी बने माओवादियों का काल: एक के बाद एक बड़ी सफलता से जीता गृहमंत्री का दिल, अब अमित शाह ने पढ़ दिए तारीफ में कसीदे

Security Forces Eliminated 6 Maoists In Odisha: गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा कर्मियों के लिए अपने बयान में कसीदे पढ़े। उन्होंने तारीफ की, साथ ही सुरक्षा बलों के इस कारनामे को सलाम किया और 6 माओवादियों को मारे जाने की उपलब्धि को एक बड़ी कामयाबी का नाम दिया।

भारत

image

Kuldeep Sharma

Dec 25, 2025

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Photo-IANS)

Amit Shah Hails Operation: सुरक्षा बल इस समय माओवादियों का काल बने हुए हैं। उन्होंने एक के बाद एक सफल ऑपरेशन किए हैं। हाल ही में उन्होंने पिछले दो दिनों में ओडिशा के कंधमाल जिले में CPI (माओवादी) सेंट्रल कमेटी के सदस्य गणेश उइके समेत 6 माओवादियों को मार गिराया है।

इस सफलता के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारत के नक्सल विरोधी मिशन में इसे एक 'अहम कामयाबी' बताया है। माओवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा टीमों ने ओडिशा के कंधमाल जिले में एक जॉइंट ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन में दो दिन सर्च करने के बाद 6 माओवादियों को निशाना बनाया गया।

2 माओवोदियों को बनाया निशाना

देश में चल रहे माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के तहत बुधवार को बेलघर पुलिस स्टेशन इलाके के गुम्मा जंगल में गोलीबारी में 2 माओवादी मारे गए। इसके बाद गुरुवार को चकपाड़ पुलिस स्टेशन के नारिग झोला जंगल इलाके में मुठभेड़ में चार माओवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में मरने वालों में CPI (माओवादी) सेंट्रल कमेटी का सदस्य गणेश उइके भी शामिल था।

क्या बोले अमित शाह?

सुरक्षा बलों की इस सफलता के बाद गृह मंत्री कार्यालय के एक बयान में अमित शाह ने लिखा, "नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक अहम कामयाबी।" ओडिशा के कंधमाल में एक बड़े ऑपरेशन में, सेंट्रल कमेटी के सदस्य गणेश उइके समेत 6 नक्सलियों को अब तक मार गिराया गया है। उन्होंने आगे कहा, "इस बड़ी सफलता के साथ, ओडिशा पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त होने की कगार पर है।" साथ ही उन्होंने नक्सल मुक्त भारत पर कहा, "हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

खास जानकारी पर किया ऑपरेशन

स्पेशल इंटेलिजेंस विंग (SIW) से मिली खास जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, सुरक्षा बलों ने कंधमाल के चकपाड़ पुलिस स्टेशन इलाके और गंजाम जिले के आस-पास के हिस्सों में रामभा जंगल रेंज में एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 23 टीमों, 20 स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) टीमों, दो CRPF टीमों और एक BSF टीम को शामिल किया। इसके बाद टीम को सफलता मिली और ओडिशा में माओवादी गणेश उइके, चकपाड़ पुलिस स्टेशन इलाके के जंगल में तीन अन्य साथियों के साथ मारा गया।

ऑपरेशन के बाद DGP की प्रतिक्रिया

DGP वाई बी खुराना ने कहा, "बुधवार को दो माओवादियों को मार गिराया गया, और गुरुवार सुबह चार और माओवादी मारे गए।" साथ ही उन्होंने इस बड़ी कामयाबी का महत्व समझाते हुए कहा कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य का मारा जाना ओडिशा पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। इसने राज्य में माओवादियों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने आगे कहा, "यह हाल के दिनों में ओडिशा में माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन्स में से एक है। हम इस ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाकर्मियों को धन्यवाद देते हैं।"

साथ ही उन्होंने केंद्र के लक्ष्य पर भी बात की और कहा कि हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ हैं।

