सुरक्षा कर्मी बने माओवादियों का काल: एक के बाद एक बड़ी सफलता से जीता गृहमंत्री का दिल, अब अमित शाह ने पढ़ दिए तारीफ में कसीदे

सुरक्षा बलों की इस सफलता के बाद गृह मंत्री कार्यालय के एक बयान में अमित शाह ने लिखा, "नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक अहम कामयाबी।" ओडिशा के कंधमाल में एक बड़े ऑपरेशन में, सेंट्रल कमेटी के सदस्य गणेश उइके समेत 6 नक्सलियों को अब तक मार गिराया गया है। उन्होंने आगे कहा, "इस बड़ी सफलता के साथ, ओडिशा पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त होने की कगार पर है।" साथ ही उन्होंने नक्सल मुक्त भारत पर कहा, "हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"