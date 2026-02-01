जिस सीट को बहन प्रियंका के लिए छोड़ा, अब उस क्षेत्र में बड़ा काम करने जा रहे राहुल गांधी, आ गया बड़ा अपडेट

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 26 फरवरी को वायनाड में बड़ा काम करने जा रहे हैं। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने बरेली और वायनाड दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने वायनाड सीट अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए छोड़ दी। जो अब वहां से सांसद हैं।