जिस सीट को बहन प्रियंका के लिए छोड़ा, अब उस क्षेत्र में बड़ा काम करने जा रहे राहुल गांधी, आ गया बड़ा अपडेट

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी (Photo-IANS)
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 26 फरवरी को वायनाड में बड़ा काम करने जा रहे हैं। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने बरेली और वायनाड दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने वायनाड सीट अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए छोड़ दी। जो अब वहां से सांसद हैं।
बता दें कि राहुल गांधी 26 फरवरी को वायनाड प्राकृतिक आपदा में बचे लोगों के लिए कांग्रेस द्वारा बनाए जा रहे 50 घरों का शिलान्यास करेंगे। केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने गुरुवार को बताया कि यह समारोह दोपहर 2 बजे मेप्पाडी पंचायत के कुन्नमबेट्टा में होगा।
जुलाई 2024 में मुंडक्कई और चूरलमाला में भयानक लैंडस्लाइड हुआ था। जिसके बाद कांग्रेस ने प्रभावित लोगों के लिए बड़ी घोषणा की थी। इस त्रासदी ने वायनाड के चार गांवों को तबाह कर दिया, जिससे पूरे पहाड़ी इलाके में तबाही मच गई।
इसमें सैकड़ों लोग घायल हुए, 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 32 लोग अभी भी लापता हैं। रातों-रात 1,500 से ज्यादा घर और इमारतें तबाह हो गईं या बुरी तरह डैमेज हो गईं, जिससे लोग बेघर हो गए।
इस त्रासदी में खेती और बगान वाली 600 हेक्टेयर (लगभग 1,483 एकड़) जमीन तबाह हो गई। जिससे खेती-बाड़ी से जुड़े काम ठप हो गए। शुरुआती सरकारी अनुमानों के मुताबिक, प्रॉपर्टी का नुकसान लगभग 1,200 करोड़ रुपये था, जो इस तबाही की गंभीरता को दिखाता है।
कांग्रेस हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कुल 5.42 एकड़ जमीन तय की गई है, जिसमें से 3.24 एकड़ पहले ही रजिस्टर हो चुकी है और बाकी 2.18 एकड़ इस हफ्ते रजिस्टर हो जाएगी।
हर बेनिफिशियरी को आठ सेंट जमीन मिलेगी और हर घर का बना हुआ एरिया 1,100 स्क्वायर फीट होगा। मिट्टी की बनावट की टेस्टिंग और पानी के बहाव की स्टडी पूरी हो चुकी है और सुरक्षित व टिकाऊ कंस्ट्रक्शन पक्का करने के लिए एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग के तरीकों को फाइनल कर दिया गया है।
अगले फेज में मेप्पाडी पंचायत के एझानचिरा इलाके में और 50 घर बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन ली जाएगी। बेनिफिशियरी में वे परिवार शामिल हैं जो टेम्पररी शेल्टर में रह रहे हैं और वे लोग भी जो इससे बाहर थे। टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार की लिस्ट में बदलाव किया गया है।
फंक्शन के दौरान, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के उनसे मिलने के बाद दखल देने पर उन 40 दुकान मालिकों को 5-5 लाख रुपये की फाइनेंशियल मदद दी जाएगी, जिन्हें सरकारी मदद नहीं मिली थी।
