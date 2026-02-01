19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जिस सीट को बहन प्रियंका के लिए छोड़ा, अब उस क्षेत्र में बड़ा काम करने जा रहे राहुल गांधी, आ गया बड़ा अपडेट

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 26 फरवरी को वायनाड में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वे कांग्रेस द्वारा प्राकृतिक आपदा में बचे लोगों के लिए बनाए जा रहे 50 घरों का शिलान्यास करेंगे।

2 min read
Google source verification

वायनाड

image

Mukul Kumar

Feb 19, 2026

Gandhi family controversy

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी (Photo-IANS)

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 26 फरवरी को वायनाड में बड़ा काम करने जा रहे हैं। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने बरेली और वायनाड दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने वायनाड सीट अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए छोड़ दी। जो अब वहां से सांसद हैं।

बता दें कि राहुल गांधी 26 फरवरी को वायनाड प्राकृतिक आपदा में बचे लोगों के लिए कांग्रेस द्वारा बनाए जा रहे 50 घरों का शिलान्यास करेंगे। केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने गुरुवार को बताया कि यह समारोह दोपहर 2 बजे मेप्पाडी पंचायत के कुन्नमबेट्टा में होगा।

2024 में हुआ था लैंडस्लाइड

जुलाई 2024 में मुंडक्कई और चूरलमाला में भयानक लैंडस्लाइड हुआ था। जिसके बाद कांग्रेस ने प्रभावित लोगों के लिए बड़ी घोषणा की थी। इस त्रासदी ने वायनाड के चार गांवों को तबाह कर दिया, जिससे पूरे पहाड़ी इलाके में तबाही मच गई।

इसमें सैकड़ों लोग घायल हुए, 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 32 लोग अभी भी लापता हैं। रातों-रात 1,500 से ज्यादा घर और इमारतें तबाह हो गईं या बुरी तरह डैमेज हो गईं, जिससे लोग बेघर हो गए।

त्रासदी से भयानक नुकसान

इस त्रासदी में खेती और बगान वाली 600 हेक्टेयर (लगभग 1,483 एकड़) जमीन तबाह हो गई। जिससे खेती-बाड़ी से जुड़े काम ठप हो गए। शुरुआती सरकारी अनुमानों के मुताबिक, प्रॉपर्टी का नुकसान लगभग 1,200 करोड़ रुपये था, जो इस तबाही की गंभीरता को दिखाता है।

कांग्रेस हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कुल 5.42 एकड़ जमीन तय की गई है, जिसमें से 3.24 एकड़ पहले ही रजिस्टर हो चुकी है और बाकी 2.18 एकड़ इस हफ्ते रजिस्टर हो जाएगी।

कांग्रेस का क्या है प्लान?

हर बेनिफिशियरी को आठ सेंट जमीन मिलेगी और हर घर का बना हुआ एरिया 1,100 स्क्वायर फीट होगा। मिट्टी की बनावट की टेस्टिंग और पानी के बहाव की स्टडी पूरी हो चुकी है और सुरक्षित व टिकाऊ कंस्ट्रक्शन पक्का करने के लिए एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग के तरीकों को फाइनल कर दिया गया है।

अगले फेज में मेप्पाडी पंचायत के एझानचिरा इलाके में और 50 घर बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन ली जाएगी। बेनिफिशियरी में वे परिवार शामिल हैं जो टेम्पररी शेल्टर में रह रहे हैं और वे लोग भी जो इससे बाहर थे। टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार की लिस्ट में बदलाव किया गया है।

फंक्शन के दौरान, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के उनसे मिलने के बाद दखल देने पर उन 40 दुकान मालिकों को 5-5 लाख रुपये की फाइनेंशियल मदद दी जाएगी, जिन्हें सरकारी मदद नहीं मिली थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राहुल गांधी

Published on:

19 Feb 2026 06:50 pm

Hindi News / National News / जिस सीट को बहन प्रियंका के लिए छोड़ा, अब उस क्षेत्र में बड़ा काम करने जा रहे राहुल गांधी, आ गया बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी IAS अफसर की बढ़ी टेंशन! एक बैग ने खड़ा किया संकट, ED-IT विभाग तक पहुंची शिकायत

10 IAS अधिकारियों का तबादला | Image Source - Social Media
राष्ट्रीय

IMD Weather Report: मौसम का यू-टर्न! पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बढ़ा तापमान

IMD Rain Alert
राष्ट्रीय

खरगे आवास पर बड़ी बैठक, राहुल भी मौजूद, सभी मंत्रियों को दिल्ली लेकर पहुंचे CM, कांग्रेस के अंदर तेज हुई हलचल!

Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge
राष्ट्रीय

AI Summit 2026: भारत बना वैश्विक ताकतों का केंद्र, मस्तमौला अंदाज में दिखे पीएम मोदी, दिया MANAV मंत्र

PM Modi in India AI Impact Summit 2026
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रही सरकार! नौ साल में तिगुना बढ़ा प्रत्येक भारतीय का कर्ज

Freebies is disaster, Supreme court on freebies
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.