युवाओं को नए साल पर तोहफा, UP Police में निकली 32,679 भर्ती, कांस्टेबल से लेकर जेल वार्डर तक की वैकेंसी

लखनऊ : यूपी सरकार ने नए साल पर युवाओं को तोहफा दिया है। सरकार ने यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर वैकेंसी निकाली है। कांस्टेबल के साथ साथ जेल वार्डर की भर्ती भी आई हैं। रिक्तियों में कांस्टेबल पुलिस के 10469, पीएसी कांस्टेबल के 15131, महिला पीएसी के 2282, एसएसएफ के 1341, घुड़सवार 71, जेल वार्डर पुरुष के 3279 और जेल वार्डर महिला के 106 पद शामिल हैं।