युवाओं को नए साल पर तोहफा, UP Police में निकली 32,679 भर्ती, कांस्टेबल से लेकर जेल वार्डर तक की वैकेंसी

यूपी पुलिस में निकली 32679 पदों पर वैकेंसी
लखनऊ : यूपी सरकार ने नए साल पर युवाओं को तोहफा दिया है। सरकार ने यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर वैकेंसी निकाली है। कांस्टेबल के साथ साथ जेल वार्डर की भर्ती भी आई हैं। रिक्तियों में कांस्टेबल पुलिस के 10469, पीएसी कांस्टेबल के 15131, महिला पीएसी के 2282, एसएसएफ के 1341, घुड़सवार 71, जेल वार्डर पुरुष के 3279 और जेल वार्डर महिला के 106 पद शामिल हैं।
इस भर्ती में नागरिक पुलिस के साथ-साथ PAC, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर जैसे कई पद शामिल हैं। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 31 दिसंबर से शुरू हो गई है।
|क्रम संख्या
|श्रेणी
|पदों की संख्या
|1
|अनारक्षित (UR)
|4,191
|2
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
|1,046
|3
|अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|2,826
|4
|अनुसूचित जाति (SC)
|2,198
|5
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|208
|योग
|10,469
|क्रम संख्या
|श्रेणी
|पदों की संख्या
|1
|अनारक्षित (UR)
|6,060
|2
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
|1,512
|3
|अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|4,083
|4
|अनुसूचित जाति (SC)
|3,176
|5
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|300
|योग
|15,131
अन्य पदों पर भर्ती इस प्रकार है, महिला पीएससी : 2,282, एसएसएफ: 1,341, घुड़सवार: 71 पद हैं।
ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर से शुरू हैं। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 30-01-2026 है।
