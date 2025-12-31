31 दिसंबर 2025,

लखनऊ

युवाओं को नए साल पर तोहफा, UP Police में निकली 32,679 भर्ती, कांस्टेबल से लेकर जेल वार्डर तक की वैकेंसी

UP Police Vacancy : सरकार ने यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर वैकेंसी निकाली है। कांस्टेबल पुलिस के 10469, पीएसी कांस्टेबल के 15131, महिला पीएसी के 2282, एसएसएफ के 1341, घुड़सवार 71, जेल वार्डर पुरुष के 3279 और जेल वार्डर महिला के 106 पद शामिल हैं। 

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 31, 2025

लखनऊ : यूपी सरकार ने नए साल पर युवाओं को तोहफा दिया है। सरकार ने यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर वैकेंसी निकाली है। कांस्टेबल के साथ साथ जेल वार्डर की भर्ती भी आई हैं। रिक्तियों में कांस्टेबल पुलिस के 10469, पीएसी कांस्टेबल के 15131, महिला पीएसी के 2282, एसएसएफ के 1341, घुड़सवार 71, जेल वार्डर पुरुष के 3279 और जेल वार्डर महिला के 106 पद शामिल हैं। 

इस भर्ती में नागरिक पुलिस के साथ-साथ PAC, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर जैसे कई पद शामिल हैं। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 31 दिसंबर से शुरू हो गई है।

क्रम संख्याश्रेणीपदों की संख्या
1अनारक्षित (UR)4,191
2आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)1,046
3अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)2,826
4अनुसूचित जाति (SC)2,198
5अनुसूचित जनजाति (ST)208
योग10,469
क्रम संख्याश्रेणीपदों की संख्या
1अनारक्षित (UR)6,060
2आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)1,512
3अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)4,083
4अनुसूचित जाति (SC)3,176
5अनुसूचित जनजाति (ST)300
योग15,131

अन्य पदों पर भर्ती इस प्रकार है, महिला पीएससी : 2,282, एसएसएफ: 1,341, घुड़सवार: 71 पद हैं।

ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर से शुरू हैं। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 30-01-2026 है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / युवाओं को नए साल पर तोहफा, UP Police में निकली 32,679 भर्ती, कांस्टेबल से लेकर जेल वार्डर तक की वैकेंसी

