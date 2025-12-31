माघ मेला 2026 : पहली बार प्रयागराज में लगेगा सनातनी किन्नर अखाड़े का विधिवत शिविर

आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्या नंद गिरी ने बताया कि माघ मेले के दौरान शिविर का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को प्रोत्साहित करना और समाज को एकजुट करना है। शिविर में धार्मिक जागरूकता, प्रवचन, विचार गोष्ठियां और आध्यात्मिक संवाद और सनातन मूल्यों के प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया जाएगा। आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा कि शिविर से हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मुहिम भी चलाई जाएगी। जिससे श्रद्धालुओं को इस विषय में जागरूक किया जा सके।