31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

माघ मेला 2026 : पहली बार प्रयागराज में लगेगा सनातनी किन्नर अखाड़े का विधिवत शिविर

Prayagraj Magh Mela : प्रयागराज की पावन धरती पर 3 जनवरी 2026 से माघ मेले की शुरूआत होने जा रही है। इस बार मेले में सनातनी किन्नर अखाड़ा अपना शिविर लगाएगा।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Avaneesh Kumar Mishra

image

Ravendra Kumar Mishra

Dec 31, 2025

प्रयागराज में पहली बार लगेगा सनातनी किन्नर अखाड़ा का शिविर, PC- Patrika

Prayagraj Magh Mela : प्रयागराज की पावन धरती पर 3 जनवरी 2026 से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं पहली बार सनातनी किन्नर अखाड़ा माघ मेले में अपना अलग और विधिवत शिविर लगाएगा। माघ मेले से पहले किन्नर अखाड़े के शिविर स्थल का भूमि पूजन किया जा चुका है।

ओल्ड जीटी रोड पर लगेगा शिविर

अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने अपने शिष्यों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से पूजन किया। सनातनी किन्नर अखाड़े का शिविर ओल्ड जीटी रोड स्थित अलोप शंकरी रोड पर लगाया जाएगा। यह मेला क्षेत्र का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में किन्नर अखाड़े का शिविर श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन सकता है।

सनातन धर्म को मजबूत करने का लक्ष्य

आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्या नंद गिरी ने बताया कि माघ मेले के दौरान शिविर का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को प्रोत्साहित करना और समाज को एकजुट करना है। शिविर में धार्मिक जागरूकता, प्रवचन, विचार गोष्ठियां और आध्यात्मिक संवाद और सनातन मूल्यों के प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया जाएगा। आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा कि शिविर से हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मुहिम भी चलाई जाएगी। जिससे श्रद्धालुओं को इस विषय में जागरूक किया जा सके।

बांग्लादेश में सनातनियों पर अत्याचार का मुद्दा उठेगा

महामंडलेश्वर ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में सनातनियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी शिविर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और वहां हिंदुओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए।

पूरे माघ मास में होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन

माघ मेले के दौरान शिविर में पूजा-पाठ, यज्ञ, तप-जप के साथ-साथ किन्नर समाज की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम और आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। जो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी और मेला समय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों घर वापसी कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें

यूपी में फिर बढ़ी एसआईआर की समय सीमा, अब 6 मार्च को जारी होगी फाइनल लिस्ट
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 05:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / माघ मेला 2026 : पहली बार प्रयागराज में लगेगा सनातनी किन्नर अखाड़े का विधिवत शिविर

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कत्ल के जुर्म में 38 साल जेल में रहे तीन लोग, अब हाईकोर्ट ने कहा- गलत फैसला दिया

Allahabad high court
प्रयागराज

जानिए कौन है सतुआ बाबा…साए की तरह रहते हैं सीएम योगी के साथ

Up news, prayagraj,
प्रयागराज

कौन हैं प्रयागराज के DM मनीष वर्मा? ‘सतुआ बाबा’ और कलेक्टर साहब के बीच क्या है कनेक्शन

about prayagraj dm manish verma connection between satua baba and collector
प्रयागराज

‘अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, सत्ता में आने का कोई रास्ता नहीं’, माघ मेले को लेकर क्या बोले डिप्टी CM मौर्य

keshav prasad maurya targeted akhilesh yadav what did he say about magh mela 2026
प्रयागराज

2023 की वो रात, जब गोलियों की आवाज से समाप्त हुआ अतीक अहमद का साम्राज्य

कैमरे के सामने खत्म हुआ माफिया अतीक
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.