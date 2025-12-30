30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

जानिए कौन है सतुआ बाबा…साए की तरह रहते हैं सीएम योगी के साथ

संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त माघ मेले की हलचल तेज है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटी है जिसने यूपी की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को सबके सामने नसीहत दे डाली।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

anoop shukla

Dec 30, 2025

Up news, prayagraj,

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा

प्रयागराज महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य साधु संतों की उपस्थिति में संतोष दास जी महाराज उर्फ सतुआ बाबा को जगद्गुरु के तौर पर उपाधि दी गई। जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने उनका अभिषेक किया और अवधेशानंद गिरि महाराज भी वहां उपस्थित थे। विष्णुस्वामी संप्रदाय के प्रमुख को सतुआ बाबा के नाम से जानते हैं

सतुआ बाबा पीठ के मुखिया हैं संतोष दास

संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा विष्णुस्वामी संप्रदाय की सतुआ बाबा पीठ के मुखिया हैं।इस संप्रदाय के प्रमुख को सतुआ बाबा के नाम से जाना जाता है, छठें पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन यमुनाचार्य महाराज सतुवा बाबा के निधन के बाद उन्होंने सतुआ बबा पीठ की कमान संभाली। महामंडलेश्वर संतोष दास अक्सर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दिखते हैं। प्रयागराज से काशी तक इस बात की चर्चा है कि ये बाबा, सीएम योगी के बेहद खास हैं।

ग्यारह साल की उम्र में घर छोड़कर अध्यात्म में जुटे

संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा ने 11 साल की उम्र में घर छोड़कर आध्यात्म में जुट गए थे। उनके गले में माला और शरीर पर पर पीला कपड़ा और जनेऊ पहचान के तौर पर दिखता है। सतुआ बाबा वाराणसी के मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआबाबा आश्रम में रहते हैं।वाराणसी की रामकथा के दौरान उन्होंने युवा संन्यासी के तौर पर आध्यात्म की दुनिया में कदम रखा। उन्हें काशी विश्वनाथ का प्रतिनिधि भी माना जाता है।

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने डीएम को दी नसीहत

माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने डीएम को मनीष वर्मा को नसीहत देते हुए कहा, 'संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के चक्कर में न पड़ो, बाकी साधुओं को भी देखिए.' डिप्टी सीएम के तेवर देख डीएम सकपका गए। डीएम मनीष वर्मा का सतुआ बाबा का आश्रम में रोटी बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ था।जबकि डिप्टी सीएम को संगम नोज पर स्नान घाट भी तैयार नहीं मिला।साधू-संतों ने भी उनसे मिलकर व्यवस्थाओं से नाखुशी जताई, उन्होंने इस मामले में लापरवाही न करने की नसीहत दी है।

ये भी पढ़ें

रास्ते के विवाद में महिला को जिंदा जलाने का प्रयास, बुरी तरह झुलसी पीड़िता…आरोपी गिरफ्तार
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 04:44 pm

Published on:

30 Dec 2025 04:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / जानिए कौन है सतुआ बाबा…साए की तरह रहते हैं सीएम योगी के साथ

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कौन हैं प्रयागराज के DM मनीष वर्मा? ‘सतुआ बाबा’ और कलेक्टर साहब के बीच क्या है कनेक्शन

about prayagraj dm manish verma connection between satua baba and collector
प्रयागराज

‘अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, सत्ता में आने का कोई रास्ता नहीं’, माघ मेले को लेकर क्या बोले डिप्टी CM मौर्य

keshav prasad maurya targeted akhilesh yadav what did he say about magh mela 2026
प्रयागराज

2023 की वो रात, जब गोलियों की आवाज से समाप्त हुआ अतीक अहमद का साम्राज्य

कैमरे के सामने खत्म हुआ माफिया अतीक
प्रयागराज

अब दुर्घटना में नहीं पलटेंगे विभूति एक्सप्रेस के कोच, जानें LHB कोच की क्या है खासियत

प्रयागराज

Mela News: मेला क्षेत्र में हरित पहल, वृद्ध श्रद्धालुओं व बच्चों के लिए प्रदूषण रहित गोल्फ कार्ट सेवा शुरू

Magh Mela Golf Cart Service: वृद्ध श्रद्धालुओं, बच्चों और पर्यटकों को मिलेगा सुगम व सुरक्षित यातायात (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
यूपी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.