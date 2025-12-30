जानिए कौन है सतुआ बाबा…साए की तरह रहते हैं सीएम योगी के साथ

माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने डीएम को मनीष वर्मा को नसीहत देते हुए कहा, 'संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के चक्कर में न पड़ो, बाकी साधुओं को भी देखिए.' डिप्टी सीएम के तेवर देख डीएम सकपका गए। डीएम मनीष वर्मा का सतुआ बाबा का आश्रम में रोटी बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ था।जबकि डिप्टी सीएम को संगम नोज पर स्नान घाट भी तैयार नहीं मिला।साधू-संतों ने भी उनसे मिलकर व्यवस्थाओं से नाखुशी जताई, उन्होंने इस मामले में लापरवाही न करने की नसीहत दी है।