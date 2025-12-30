रास्ते के विवाद में महिला को जिंदा जलाने का प्रयास, बुरी तरह झुलसी पीड़िता…आरोपी गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक, खुरुहरी अहिरान टोला निवासी बेचन यादव की बेटी उर्मिला देवी की शादी देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। वह कुछ दिन पहले अपने मायके आई थी। सोमवार की शाम उर्मिला अपने घर के बाहर बरामदे में बैठी थी। तभी गांव के एक युवक से रास्ते को लेकर कहासुनी शुरु हो गई। पीड़िता की मां झिनकी देवी ने झंगहा पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान युवक ने जान से मारने की नीयत से बेटी उर्मिला देवी पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका और आग लगा दी। आग की लपटों से घिरी उर्मिला जमीन पर गिरकर तड़पने लगी।