रास्ते के विवाद में महिला को जिंदा जलाने का प्रयास, बुरी तरह झुलसी पीड़िता…आरोपी गिरफ्तार

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बुरी तरह झुलसी महिला
सोमवार की देर शाम गोरखपुर के झंगहा थानाक्षेत्र में एक महिला पर मनबढ़ ने पेट्रोल डाल कर आग लगा दिया, पीड़िता की चीख पुकार सुन आसपास के लोगों ने पहुंचकर बुरी तरह झुलसी महिला को एम्स में भर्ती कराया। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक, खुरुहरी अहिरान टोला निवासी बेचन यादव की बेटी उर्मिला देवी की शादी देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। वह कुछ दिन पहले अपने मायके आई थी। सोमवार की शाम उर्मिला अपने घर के बाहर बरामदे में बैठी थी। तभी गांव के एक युवक से रास्ते को लेकर कहासुनी शुरु हो गई। पीड़िता की मां झिनकी देवी ने झंगहा पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान युवक ने जान से मारने की नीयत से बेटी उर्मिला देवी पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका और आग लगा दी। आग की लपटों से घिरी उर्मिला जमीन पर गिरकर तड़पने लगी।
चीख सुन आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक उसका शरीर कई जगह से झुलस गया था। परिजन आनन-फानन में उसे पास के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से उसे एम्स रेफर कर दिया। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। SP नार्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर घटना होने की बात सामने आई है, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
