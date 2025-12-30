बरेली में आग का तांडव, दो मंजिला फर्नीचर कारखाना जलकर खाक, लपटों से दहला इलाका, घरों से निकलकर भागे लोग

सुबह करीब 10 बजे लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। कारखाने में रखा तैयार फर्नीचर और भारी मात्रा में कच्ची लकड़ी धू-धू कर जलने लगी। आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और उन्होंने अपने घरों से कीमती सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए घंटों कड़ी मशक्कत की। आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के इलाकों को भी अलर्ट किया गया, ताकि आग अन्य मकानों तक न फैल सके। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।