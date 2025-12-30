बरेली में आग का तांडव, दो मंजिला फर्नीचर कारखाना जलकर खाक, लपटों से दहला इलाका, घरों से निकलकर भागे लोग

बरेली। बारादरी क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक फर्नीचर कारखाने में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कारखाने से उठती ऊंची-ऊंची लपटों व घने धुएं ने पूरे इलाके को दहला दिया। हालात ऐसे बन गए कि लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। अफरा-तफरी के बीच तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।
आग थाना क्षेत्र के एजाज नगर गोटिया में नूरी मस्जिद के पास स्थित दो मंजिला मकान में लगी, जहां नवादा सेखान निवासी यामीन पुत्र अब्दुल मजीद फर्नीचर कारखाना संचालित करते हैं। मंगलवार सुबह अचानक कारखाने से धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही पलों में आग ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग इतनी भयावह थी कि कुछ मिनटों में ही पूरा कारखाना जलता हुआ आग का गोला बन गया।
सुबह करीब 10 बजे लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। कारखाने में रखा तैयार फर्नीचर और भारी मात्रा में कच्ची लकड़ी धू-धू कर जलने लगी। आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और उन्होंने अपने घरों से कीमती सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए घंटों कड़ी मशक्कत की। आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के इलाकों को भी अलर्ट किया गया, ताकि आग अन्य मकानों तक न फैल सके। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
कारखाने में बड़ी मात्रा में तैयार फर्नीचर और फर्नीचर निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी रखी हुई थी, जो आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गई। शुरुआती आकलन के अनुसार इस अग्निकांड में करीब 50 से 70 लाख रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद पुलिस और फायर विभाग की संयुक्त टीम मामले की जांच करेगी। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी हो, हालांकि अन्य कारणों से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।
