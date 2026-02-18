फीस के नाम पर रोके 12वीं के छात्रों के एडमिट कार्ड, स्कूल में हंगामा; परीक्षा छूटी तो भड़की एबीवीपी, धरने पर बैठे कार्यकर्ता

स्कूल के प्रबंधक मोहित चंद्र ने दावा किया कि यह विद्यालय नहीं बल्कि एक कोचिंग सेंटर है। उनका कहना है कि अभिभावकों को बुलाने के उद्देश्य से एडमिट कार्ड रोके गए थे, परीक्षा से वंचित करने की मंशा नहीं थी। हालांकि इस बयान के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि छात्रों की तहरीर के आधार पर स्कूल प्रबंधक को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। बिना मान्यता स्कूल चलाने, छात्रों का भविष्य खतरे में डालने और परीक्षा में बाधा पहुंचाने जैसे आरोपों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कहा कि यदि दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कदम उठाए जाएंगे।