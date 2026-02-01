कल से यूपी बोर्ड परीक्षा का महासंग्राम: 92 हजार छात्र मैदान में, 130 केंद्रों पर कड़ा पहरा, नकल करने पर होगी जेल

परीक्षा को लेकर जिले को सात जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। 129 स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, वहीं जोनल पुलिस अधिकारी और पुलिस स्टेटिक अधिकारी भी ड्यूटी पर रहेंगे। एडीएम सिटी ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी आपस में मोबाइल नंबर साझा कर समन्वय बनाए रखें। कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी की प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य किया गया है।

स्पष्ट कर दिया गया है कि सीएमओ की लिखित संस्तुति के बिना मेडिकल आधार पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। जिले के नौ संवेदनशील और चार अतिसंवेदनशील केंद्रों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी और लगातार चेकिंग होगी।