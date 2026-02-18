18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

छुट्टा पशुओं का कहर: सांड़ के हमले से किसान की मौत, चार ग्रामीण घायल, गांव में दहशत

कैंट थाना क्षेत्र के गांव बभिया में बुधवार तड़के एक छुट्टा सांड़ ने ऐसा आतंक मचाया कि पूरा गांव सहम उठा। खेत की ओर जा रहे किसान रामफेर पाराशर पर सांड़ ने अचानक हमला कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 18, 2026

बरेली। कैंट थाना क्षेत्र के गांव बभिया में बुधवार तड़के एक छुट्टा सांड़ ने ऐसा आतंक मचाया कि पूरा गांव सहम उठा। खेत की ओर जा रहे किसान रामफेर पाराशर पर सांड़ ने अचानक हमला कर दिया। सींगों से उठाकर पटक दिया, जिससे मौके पर ही उनकी हालत गंभीर हो गई। बाद में जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

बचाने दौड़े ग्रामीणों पर भी किया हमला

मृतक के भतीजे मुनेंद्र ने बताया कि रामफेर पाराशर अविवाहित थे और रोज की तरह सुबह खेत पर जा रहे थे। तभी रास्ते में सांड़ ने उन पर हमला कर दिया। जब आसपास मौजूद ग्रामीण उन्हें बचाने दौड़े तो सांड़ ने उन पर भी हमला बोल दिया। हमले में उदयवीर, विद्यावती, अशोक शर्मा और उनका बेटा अमित घायल हो गए। ग्रामीणों ने लाठी-डंडों की मदद से किसी तरह सांड़ को भगाया, तब जाकर हालात काबू में आए।

छुट्टा पशुओं से त्रस्त ग्रामीण, कार्रवाई की मांग

घटना के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से छुट्टा पशुओं का आतंक है। बताया जा रहा है कि यह सांड़ मंगलवार को किसी ने गांव में छोड़ दिया था। गांव के प्रधान ने कहा कि गांव में कोई गौशाला नहीं है और शहर से पकड़े गए पशुओं को यहां छोड़ दिया जाता है, जिससे खतरा बढ़ रहा है।

इंस्पेक्टर का बयान

कैंट थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से हमलावर सांड़ को जल्द पकड़ने और गांव को छुट्टा पशुओं से मुक्ति दिलाने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 03:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / छुट्टा पशुओं का कहर: सांड़ के हमले से किसान की मौत, चार ग्रामीण घायल, गांव में दहशत

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सुपीरियर शराब फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की रेड… देर रात से चल रही छापेमारी, मालिक-मैनेजर के मोबाइल जब्त

बरेली

बरेली जंक्शन पर 1200 से ज्यादा बैटरियां गायब… 142 कोचों से उड़ाया करोड़ों का करंट, मुरादाबाद मंडल में हड़कंप

बरेली

कल से यूपी बोर्ड परीक्षा का महासंग्राम: 92 हजार छात्र मैदान में, 130 केंद्रों पर कड़ा पहरा, नकल करने पर होगी जेल

बरेली

अस्पताल की आड़ में चला रहा था गंदा खेल, स्पा बना देह व्यापार का अड्डा, पुलिस ने मारा छापा, फिर हुआ ये…

बरेली

अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर… बदायूं रोड पर बस रहीं दो कॉलोनियां ध्वस्त, कॉलोनाइजरों में मची खलबली

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.