सुपीरियर शराब फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की रेड… देर रात से चल रही छापेमारी, मालिक-मैनेजर के मोबाइल जब्त

इनकम टैक्स विभाग की ओर से अभी तक किसी गड़बड़ी या बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। माना जा रहा है कि विभाग को कर चोरी या आय से अधिक संपत्ति के संबंध में अहम इनपुट मिले थे, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई और खुलासे सामने आने की संभावना है। फिलहाल सीबीगंज की इस बड़ी फैक्ट्री पर पड़े छापे ने शहर के कारोबारी हलकों में हलचल तेज कर दी है।