बरेली जंक्शन पर 1200 से ज्यादा बैटरियां गायब… 142 कोचों से उड़ाया करोड़ों का करंट, मुरादाबाद मंडल में हड़कंप

हाल ही में जब स्टॉक का मिलान किया गया तो 1200 से ज्यादा बैटरियां गायब मिलीं। बताया जा रहा है कि पहले मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी। चोरी की संख्या और नुकसान का आकलन अभी जांच का विषय है। रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ की होती है, जबकि प्लेटफॉर्म और यात्रियों से जुड़े अपराधों के लिए जीआरपी जिम्मेदार होती है। इतने बड़े पैमाने पर बैटरियां चोरी होती रहीं और किसी को भनक तक नहीं लगी—इससे आरपीएफ की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। मामले में आरपीएफ की कार्यप्रणाली की भी जांच के आदेश दिए गए हैं।