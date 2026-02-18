क्रिटिकल केयर अस्पताल के लिए भूमि नहीं मिली तो भड़की ‘आप’, कलक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन, रखीं ये मांगें

आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने सवाल उठाया कि जहां व्यावसायिक और निजी परियोजनाओं के लिए कम समय में बड़ी-बड़ी जमीनें चिन्हित कर ली जाती हैं, वहीं जनसेवा से जुड़े अति आवश्यक संस्थान—जैसे क्रिटिकल केयर अस्पताल—के लिए जमीन क्यों नहीं मिल पाती। तिरंगा शाखा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जनक प्रसाद ने कहा कि डोहरा रोड क्षेत्र में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। उन्होंने दावा किया कि जिन भूखंडों की कीमत पहले 5,000 से 7,000 रुपये प्रति वर्ग गज थी, वही अब 35,000 से 70,000 रुपये प्रति वर्ग गज तक पहुंच चुकी है, जिससे साफ है कि जहां व्यावसायिक लाभ की संभावना होती है, वहां तेजी दिखाई जाती है।