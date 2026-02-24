Lucknow यूनिवर्सिटी में लाल बारादरी विवाद, गंगाजल शुद्धिकरण और हनुमान चालीसा से गरमाया कैंपस

स्थिति बिगड़ती देख विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। भारी संख्या में पुलिस बल, पीएसी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस लगातार छात्रों को समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हनुमान चालीसा पढ़ रहे छात्रों को पुलिस ने हटाने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ देर के लिए पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रशासन बार-बार छात्रों से शांतिपूर्ण तरीके से परिसर खाली करने की अपील करता रहा, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे।