टीचर सुसाइड केस : डीएम दिव्या मित्तल ने लगाई BSA को फटकार, शासन को भेजीं निलंबन एवं कारवाई की संस्तुति

इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए बीएसए को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पटल परिवर्तन के चलते अपने हाईकोर्ट के आदेश में निर्णय लेने में एक साल लगा दिया। बैठक में सीडीओ राजेश कुमार सिंह सदर एसडीएम श्रुति शर्मा एडी बेसिक संगीता सिंह संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा डॉक्टर पवन सचान, उप शिक्षा निदेशक प्राथमिक शिक्षा संजय उपाध्याय और सह जिला विद्यालय निरीक्षक निलेश पांडेय उपस्थित रहे।