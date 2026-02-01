बदायूं में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात: पीड़ित बोली- पति ने एक हजार में कराया गैंगरेप, खुद बोला- मैं तुमसे पैसे कमाऊंगा

Husband Sold Wife Gangrape Case Budaun: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने लालच और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दीं। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में पति ने महज एक हजार रुपये के बदले अपनी पत्नी को दो युवकों के हवाले कर दिया। आरोप है कि महिला को बहाने से गैस एजेंसी भेजा गया और रास्ते में जंगल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया।