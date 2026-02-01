दोस्त की मम्मी पर गंदी नजर… पहले किया रेप, फिर चबा डाली उंगलियां

जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि भोलानाथ पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। कई साल पहले उसने नशे के लिए पैसे न देने पर अपने ही पिता मोहनलाल की हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। भोलानाथ मूल रूप से बरेली जिले का रहने वाला है। उसके पिता मोहनलाल करीब 25 साल पहले बदायूं के जरीफनगर थाना क्षेत्र के दहगवां कस्बे में आ बसे थे। वे यहां सब्जी और चाट का ठेला लगाते थे। बाद में सहसवान के जहांगीराबाद मोहल्ले में छोटी जमीन खरीदकर कच्चा मकान बनाया और परिवार के साथ रहने लगे। बताया जाता है कि भोलानाथ बचपन से ही गलत रास्ते पर था और आपराधिक प्रवृत्ति का था।