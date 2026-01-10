गीजर की वजह से ‘काल का गाल’ बना 4 साल का मासूम; इस्तेमाल करते समय आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

गीजर की वजह से 4 साल के मासूम की मौत। फोटो सोर्स-AI
Death from Geyser: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। एक घर के बाथरूम में लगे गीजर से गैस लीक होने के कारण बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाथरूम में नहा रहा 11 साल का बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।
परिजनों ने आनन-फानन में घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को एक घर के बाथरूम में लगे गीजर से गैस लीक हो गई, जिससे नहाते समय दम घुटने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं, 11 साल का उसका बड़ा भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है।
पुलिस के मुताबिक यह हादसा शाहबाजपुर इलाके में हुआ। मोहम्मद सलीम के बेटे अयान (11) और रियान (4) दोपहर करीब 2 बजे नहाने के लिए बाथरूम में गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक बाहर ना आने पर उनकी मां रुखसार को चिंता हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। स्थिति संदिग्ध लगने पर परिवार ने तत्काल मदद की कोशिश की। घबराए परिजनों और पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो दोनों बच्चे बाथरूम में बेहोश पड़े मिले। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 4 साल के रियान की मौत हो गई। वहीं 11 साल के अयान की हालत गंभीर बनी हुई है।
स्थानीय थाना प्रभारी संजय सिंह का मामले को लेकर कहना है कि बाथरूम में लगे गीजर से निकलने वाले धुएं के कारण बच्चों का दम घुट गया। इसी वजह से छोटे बच्चे की जान चली गई, जबकि उसका बड़ा भाई गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
-बिना वेंटिलेशन वाले बाथरूम में गैस गीजर चलाना सबसे खतरनाक है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाती है।
-पुराना या खराब गीजर इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि गैस लीकेज, जली हुई चिमनी या खराब बर्नर जान का खतरा बढ़ा सकते हैं।
-नहाने से पहले गीजर का स्विच बंद कर दें।
-साल में कम से कम एक बार गीजर की जांच और सर्विसिंग जरूरी है।
