10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बदायूं

गीजर की वजह से ‘काल का गाल’ बना 4 साल का मासूम; इस्तेमाल करते समय आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

Death from Geyser: गीजर की वजह से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। उसके बड़े भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानिए, गीजर का इस्तेमाल करते समय किन गलतियों को करने से बचना चाहिए?

2 min read
Google source verification

बदायूं

image

Harshul Mehra

Jan 10, 2026

4 year old boy died of suffocation after geyser gas leaked while his bathing

गीजर की वजह से 4 साल के मासूम की मौत। फोटो सोर्स-AI

Death from Geyser: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। एक घर के बाथरूम में लगे गीजर से गैस लीक होने के कारण बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाथरूम में नहा रहा 11 साल का बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।

गीजर की गैस लीक, बच्चे की दर्दनाक मौत

परिजनों ने आनन-फानन में घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को एक घर के बाथरूम में लगे गीजर से गैस लीक हो गई, जिससे नहाते समय दम घुटने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं, 11 साल का उसका बड़ा भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है।

एक बच्चे की हालत नाजुक

पुलिस के मुताबिक यह हादसा शाहबाजपुर इलाके में हुआ। मोहम्मद सलीम के बेटे अयान (11) और रियान (4) दोपहर करीब 2 बजे नहाने के लिए बाथरूम में गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक बाहर ना आने पर उनकी मां रुखसार को चिंता हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। स्थिति संदिग्ध लगने पर परिवार ने तत्काल मदद की कोशिश की। घबराए परिजनों और पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो दोनों बच्चे बाथरूम में बेहोश पड़े मिले। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 4 साल के रियान की मौत हो गई। वहीं 11 साल के अयान की हालत गंभीर बनी हुई है।

मामले की जांच कर रही पुलिस

स्थानीय थाना प्रभारी संजय सिंह का मामले को लेकर कहना है कि बाथरूम में लगे गीजर से निकलने वाले धुएं के कारण बच्चों का दम घुट गया। इसी वजह से छोटे बच्चे की जान चली गई, जबकि उसका बड़ा भाई गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गीजर का इस्तेमाल करते समय क्या गलतियां करने से बचें?

-बिना वेंटिलेशन वाले बाथरूम में गैस गीजर चलाना सबसे खतरनाक है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाती है।

-पुराना या खराब गीजर इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि गैस लीकेज, जली हुई चिमनी या खराब बर्नर जान का खतरा बढ़ा सकते हैं।

-नहाने से पहले गीजर का स्विच बंद कर दें।

-साल में कम से कम एक बार गीजर की जांच और सर्विसिंग जरूरी है।

ये भी पढ़ें

बृजभूषण सिंह के बुलावे पर पहुंचे अवधी सिंगर संजय यदुवंशी को क्यों किया गया नजरबंद? ‘108 पर लद के जाबा’….
गोंडा
awadhi singer sanjay yaduvanshi arrived at brijbhushan singh invitation placed under house arrest know why

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 10:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Budaun / गीजर की वजह से ‘काल का गाल’ बना 4 साल का मासूम; इस्तेमाल करते समय आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

बड़ी खबरें

View All

बदायूं

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘दूसरी बीबी दिलाओ नहीं तो जान दे दूंगा’, शख्स ने जमकर काटा बवाल! और आखिरकार…

man climbs 30 foot high water tank demanding second wife sparks uproar budaun
बदायूं

तेरहवीं का रायता खाना पड़ गया भारी, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे PHC…सामने आई हैरान करने वाली वजह

Up news, budaun
बदायूं

बच्चों ने की छेड़छाड, मांओं को जाना पड़ा ‘हवालात’! बदायूं में पुलिस की कार्रवाई से मचा बवाल

मांओं को जाना पड़ा 'हवालात'!
बदायूं

पिंकी शर्मा ने रचाया बांके बिहारी संग ब्याह; ऐसी शादियों को कानून से मान्यता मिलती है या नहीं?

pinky sharma married banke bihari find out whether such marriages are legally recognized or not budaun
बदायूं

श्रीकृष्ण की मीरा बनीं ‘पिंकी’, मूर्ति के साथ लिए फेरे, ढोल-नगाड़े बजे…गांव वाले बने घराती

बदायूं
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.