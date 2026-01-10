गीजर की वजह से ‘काल का गाल’ बना 4 साल का मासूम; इस्तेमाल करते समय आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

पुलिस के मुताबिक यह हादसा शाहबाजपुर इलाके में हुआ। मोहम्मद सलीम के बेटे अयान (11) और रियान (4) दोपहर करीब 2 बजे नहाने के लिए बाथरूम में गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक बाहर ना आने पर उनकी मां रुखसार को चिंता हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। स्थिति संदिग्ध लगने पर परिवार ने तत्काल मदद की कोशिश की। घबराए परिजनों और पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो दोनों बच्चे बाथरूम में बेहोश पड़े मिले। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 4 साल के रियान की मौत हो गई। वहीं 11 साल के अयान की हालत गंभीर बनी हुई है।